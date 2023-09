Zaostritev pravil: Omejitev počitka za zvezdniške igralce

Lastniki moštev severnoameriške košarkarske lige NBA so potrdili strožja pravila in večje kazni, ki se nanašajo na zvezdnike, ki počivajo, vključno s predpisi, ki zadevajo nastop večkratnih udeležencev tekem All-Stars na tekmah rednega dela sezone, so sporočili iz lige, poroča AFP.

LeBron James iz Los Angeles Lakers in Kawhi Leonard iz Los Angeles Clippers sta med tistimi, ki jim njihovi klubi v preteklih sezonah strateško niso pustili igrati.

Omejitev počitka za zvezdniške igralce med turnirji med sezono in tekmami, ki jih prenaša nacionalna televizija, je spodbuda za partnerje televizijskih prenosov lige NBA, ko se pripravljajo na pogajanja o novih pogodbah o medijskih pravicah. Na ta način bodo zagotovili, da tekme, za katere se pričakuje, da bodo nastopila velika imena, ne bodo ogrožene zaradi odsotnosti zvezdnikov.

Več sto tisoč dolarjev kazni

Glasovanje o pravilniku o sodelovanju igralcev daje uradu lige več nadzora in moči za kaznovanje kršiteljev, poročata ESPN in The Athletic. Gre za globe 100.000 ameriških dolarjev za prvo kršitev, 250.000 dolarjev za drugo, globa za vsako dodatno kršitev pa bo lahko znašala tudi milijon dolarjev in več.

V skladu z novimi pravili, ki jih priporoča tekmovalni odbor lige NBA, ekipe ne morejo odstraniti zvezdnika ali mu dati močno zmanjšane vloge na način, ki bi vplival na integriteto igre.

Zaskrbljenost glede integritete lige bi se lahko nanašala tudi na prakso, ko lastniki franšiz načrtno ne pustijo igrati vrhunskim talentom, saj si lahko s porazi v končnici izboljšajo položaj na naboru lige NBA.

Neodvisne uradne preiskave lige, vključno z zdravniškimi pregledi, bodo del uveljavljanja pravilnikov o počitku, kadar ekipe ne bodo mogle predložiti upravičenega razloga za odsotnost zvezdnika.