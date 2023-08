Los Angeles Lakers bodo Kobeju Bryantu posvetili kip

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Los Angeles Lakers bodo v spomin na umrlega košarkarskega zvezdnika Kobeja Bryanta postavili še en kip. V klubu so danes potrdili, da bodo 8. februarja prihodnje leto pred domačo tekmo na trgu Star Plaza pred dvorano odkrili bronasti kip košarkarja.

Kobe Bryant je v 20-letni karieri v ligi NBA kar 18-krat zaigral na tekmi vseh zvezd. Vse življenje je bil zvest ekipi Los Angeles Lakers, kjer je nosil dresa s številko 8 in 24. Bryant se je smrtno ponesrečil v helikoptersko nesreči 26. januarja 2020.

"Odkar je prišel v to mesto in se pridružil Lakers, se je tukaj počutil doma in vseskozi igral v mestu angelov," je v sporočilu za javnost povedala njegova vdova Vanessa Bryant.

"V imenu moštva, moje hčere, pa tudi v lastnem imenu lahko povem, da sem počaščena, da bomo v centru Los Angelesa, na kraju, ki je znan kot The Dome, odkrili njegov kip, ki bo vseskozi spominjal na njegovo zapuščino," je še dejala vdova petkratnega prvaka lige NBA.

Foto: Getty Images

V klubu so o postavitvi kipa razmišljali že leta 2016, ko je Bryant končal kariero. Košarkar je pri osnutku projekta celo sodeloval.

Bryant je po Elginu Baylorju, Shaquillu O'Nealu, Kareemu Abdul-Jabbarju, Earvinu "Magicu" Johnsonu, Jerryju Westu in Chicku Hearnu sedmi košarkar moštva iz Los Angelesa, ki mu bodo postavili kip.