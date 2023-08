Jamesu Hardnu najvišja denarna kazen NBA

Globa 100.000 dolarjev je najvišja denarna kazen, s katero lahko NBA kaznuje igralca, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Olimpijski prvak z reprezentanco ZDA se je Philadelphii pridružil februarja lani po nekaj več kot letu dni pri Brooklyn Nets, a je z ekipo v končnici kmalu izpadel. Pred tem je desetkratni igralec tekme zvezd All-Star več kot osem sezon igral za Houston Rockets.

Eden od zvezdnikov lige NBA se je julija lani s klubom dogovoril za dveletno podaljšanje. Hardnu, ki bo v soboto dopolnil 34 let, so v pogodbi zagotovili 68,6 milijona dolarjev (67,2 milijona evrov) ter možnost, da po sezoni 2022/23 odstopi od pogodbe in si poišče drugo ekipo.

Konec junija pa so pri ESPN poročali, da bo Harden izkoristil klavzulo v pogodbi, saj želi po letu in pol zapustiti Philadelphio.

Harden je možnost, da odstopu od pogodbe v vrednosti 35,6 milijona dolarjev izbral konec junija z dogovorom, da se bo Morey glede na poročila dogovoril za zamenjavo.

A je šlo za prazne obljube, poroča dpa. Prejšnji teden so pri Philadelphii Hardnovemu agentu Miku Silvermanu povedali, da Morey ne more najti menjave za Hardna in da se franšiza ne bo lotila posla z njim, razen če bo sam našel menjavo, ki bi pomagala ekipi potegovati se za naslov prvaka.

Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

To je spodbudilo Hardna, da se je na promocijskem dogodku na Kitajskem spravil na Moreyja. "Daryl Morey je lažnivec in nikoli ne bom del organizacije, katere del je on," je dejal Harden v videu, ki je prejšnji teden zaokrožil po vsem svetu: "Naj še enkrat povem: 'Daryl Morey je lažnivec in nikoli ne bom del organizacije, katere del je on'."

Vodstvo severnoameriške košarkarske lige je nemudoma ukrepalo, ne le zaradi tega, ker je Moreyja označil za lažnivca, ampak tudi, ker je javno izjavil, da ne bo opravljal storitev, zahtevanih v pogodbi.

Liga je sicer Hardnu pritrdila, da je grajal Moreyja, ker je verjel, da pri ekipi iz Philadelphie ne bodo ugodili njegovi prošnji za zamenjavo.

Pri Philadelphii naj bi bili vpleteni v pogovore tako z Los Angeles Clippers kot New York Knicks, vendar iz teh poslov ni bilo nič.

Harden je v pretekli sezoni dobro dopolnil Joela Embiida. V povprečju je dosegal 21 točk in vodilnih 10,7 podaje v ligi, s čimer je 76ers pomagal do tretjega dosežka v vzhodni konferenci.

Philadelphia pa je nato tretje leto po vrsti izpadla v konferenčnem polfinalu, potem ko je po sedmih tekmah izgubila proti Boston Celtics, Hardnova igra v končnici je bila nedosledna. Imel je dva nastopa s po 40 točkami, vendar je v ostalih devetih tekmah končnice dosegel povprečje 15,1 točke ob 30-odstotnem metu z 8,4 podaje.

V svoji karieri je Harden v povprečju dosegal 24,7 točke, 5,6 skoka, 7 podaj in 1,5 ukradene žoge na natanko 1000 tekmah rednega dela sezone.