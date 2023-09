Konec čakanja, v petek gre zares: Olimpija začenja doma

"Naš cilj je, da bi liga v Evropi postala bolj prepoznavna. Boljšega tekmovanja v Srednji Evropi ni. Nenehno razmišljamo, kako bi lahko to mednarodno izkušnjo še povečali," je na novinarski konferenci pred začetkom tekmovanja v Vrbi na Koroškem dejal predsednik lige ICEHL Jochen Pildner-Steinburg.

V sezoni 2023/24 bo v ligi tekmovalo 13 ekip. Večina je avstrijskih (Vorarlberg, Innsbruck, Gradec, Linz, dunajska Vienna Capitals, beljaški VSV, Salzburg in celovški KAC), tri italijanske oziroma južnotirolske (Bolzano, Pustertal, Asiago), po ena pa prihaja iz Slovenije (SŽ Olimpija) in Madžarske (Fehervar).

Olimpija bo prvo tekmo v petek igrala na domačem ledu. Ob 19.15 bo gostila Linz. Zmaje bo kot kapetan v novi sezoni vodil Žiga Pavlin. Foto: HK SŽ Olimpija

Prihajajoča sezona bo že 24. izvedba regionalnega tekmovanja. Kot so pojasnili na spletni strani, bodo navijačem v njej omogočili ogled vseh tekem na posebni platformi lige, kjer se bo mogoče odločiti za spremljanje posamezne tekme, slediti vsem tekmam ene ekipe doma in v gosteh ali pa kupiti dostop za ogled vseh tekem v sezoni. Kot je pojasnil izvršni direktor lige Christian Feichtinger, bodo v prihodnosti na ta način lahko ponudili tudi možnost predprodaje teh paketov navijačem, za zdaj pa bodo v vseh dvoranah omogočili vsaj osnovne prenose s štirimi kamerami.

V ICEHL bo tudi v novi sezoni nekaj legionarjev. Dres Celovca nosita Jan Muršak in Luka Gomboc, ki mu je poškodba preprečila nemotene priprave na sezono. Za Dunaj po novem igra Rok Tičar. Robert Sabolič in Blaž Tomaževič tudi letos branita barve Beljaka. Ken Ograjenšek je že lep čas član Gradca, Anže Kuralt pa madžarskega kluba iz Szekesfehervarja.

Muršak se je iz Skandinavije preselil v Celovec. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Prvaki začenjajo proti Celovcu, ki se mu je pridružil Muršak

Nova sezona regionalnega tekmovanja se bo začela v petek. Branilec naslova Salzburg, ki je drugo zaporedno lovoriko osvojil po zmagi v finalnem obračunu z Bolzanom (4:3 v zmagah), se bo pomeril s celovško zasedbo. Korošci so v napadu pozdravili Jana Muršaka, poslovili pa so se od Roka Tičarja, ki je po novem član Dunaja. SŽ Olimpija pa bo v petek na svojem ledu v Tivoliju gostila Linz.

Rok Tičar se je iz Celovca preselil na Dunaj. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Po rednem delu prvih šest v četrtfinale, nekateri bodo končali že konec februarja

V ligi bo tekmovanje potekalo po štirikrožnem sistemu, vsaka ekipa bo igrala z vsako po dvakrat doma in v gosteh. Po teh 48 krogih rednega dela, ki se bo končal konec februarja (skupno bo 312 tekem), se bo začel drugi del. Prvih šest moštev po rednem delu bo imelo mirnejše nadaljevanje, saj si bodo že zagotovila končnico. Pred njo pa bo na vrsti še vmesni del za moštva na mestih 7, 8, 9 in 10. Igrala bodo namreč dodatne dvoboje za uvrstitev v končnico, pri čemer bo sedmouvrščeni lahko izbiral tekmeca, bodisi deveto- ali desetouvrščeno ekipo. Zmagovalca teh dvobojev pa se bosta kot zadnja pridružila tistim v končnici. V četrtfinalu bodo imele prve tri ekipe po drugem delu tekmovanja možnost izbire tekmecev v izločilnih bojih, končnica pa bo od četrtfinala potekala po sistemu na štiri zmage. V polfinalu bo nato najvišje uvrščena ekipa rednega dela dobil najslabše uvrščenega preostalega tekmeca.

Prvak bo znan najpozneje 19. aprila

Četrtfinale se bo začel 3. marca, polfinale 19. marca, finale pa 5. aprila. Če bo v finalu sedem tekem, bo konec sezone 19. aprila. Igralni dnevi bodo torek, petek in nedelja. Želja Olimpije je preboj v končnico, kar ji je v prvi sezoni uspelo, v lanski ne. Foto: Štefan Kovač/Sportida

Kapetan edine slovenske ekipe v ligi bo v tej sezoni Žiga Pavlin. "Vzdušje je super, a to so bile pripravljalne tekme. V prihajajočih tednih in mesecih bomo videli, ali smo na pravi poti. A razpoloženje je pravo, imamo mešanico starejših in mlajših. Tudi tujci so se dobro vključili, smo kot ena velika družina," je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani o prihajajoči sezoni dejal Pavlin, ki se je po dolgih letih na tujem vrnil v Ljubljano.

Pred sezono so v Tivoliju precej prevetrili zasedbo. Prišli so novi tujci, med drugimi tudi novi prvi vratar Lukaš Horak, pa Taneli Ronkainen in Trevor Gooch. Od domačih igralcev je največja pridobitev prav izkušeni Pavlin, pa tudi mladi Aljaž Predan, ki je bil nazadnje član Salzburga.