"Štimunga" je prava, želja je končnica in "da se tam poskušamo dokazati"

V petek se bo začela nova sezona hokejske lige ICEHL. V njej bo tretjič nastopil tudi slovenski klub, ljubljanska SŽ Olimpija. V prejšnji sezoni so v taboru zmajev doživeli manjše razočaranje in ostali brez končnice, pred novo pa računajo, da bodo konkurenčni v pisani druščini ekip iz Avstrije, Italije in Madžarske.

Pred sezono 2023/24 so v Tivoliju precej spremenili zasedbo, pripeljali nove tujce, ostalo pa je ožje jedro domačih igralcev, ki so jim priključili še nekaj mladih slovenskih hokejistov.

Ta mešanica izkušenj in mladosti naj bi bila tista, ki bo v tretji sezoni za ljubljanski klub v tem tekmovanju prispevala k uspehom.

"Lani sezona ni šla po načrtih, zato smo takoj po koncu zelo natančno pogledali, kaj potrebujemo. Sestavili smo ekipo, da bo značajsko dobra. Imamo ekipo borcev, prepričan sem, da se bo ne samo borila, ampak na vsaki tekmi imela možnost zmagati," je na novinarski konferenci v Ljubljani dejal predsednik Miha Butara.

"To je želja, ne cilj: da pridemo v četrtfinale, v končnico, in da se poskušamo tam pokazati," je še dodal Butara.

1,5 milijona evrov minimum za delovanje kluba z vsemi pogoni

Proračun kluba bo v prihajajoči sezoni približno 1,5 milijona evrov, kar je Butara označil kot minimum za delovanje kluba z vsemi pogoni, potarnal pa je tudi, da se močno pozna inflacija, saj so se stroški delovanja kluba v primerjavi s tistimi pred leti povečali za 30 odstotkov.

Dotaknil pa se je tudi gledalcev oziroma splošne navijaške kulture v Sloveniji: v primerjavi s tekmeci v Avstriji in Italiji je ljubljanski klub na tem področju močno oslabljen, saj proda bistveno manj sezonskih vstopnic (za zdaj so približno pri številki 300). A v Tivoliju nameravajo z aktivnostmi, tudi na družbenih omrežjih, na hokej privabiti čim več gledalcev. A to je, poudarja Butara, dolgotrajen proces.

"Veliko truda vložili v to, da smo našli igralce s pravim značajem"

Direktor kluba Anže Ulčar je dodal, da je bila prejšnja sezona sezona učenja, so pa že ob koncu začeli graditi ekipo za prihajajočo. "Glavni cilj je bil graditi identiteto, kakršno mislimo, da naš klub mora imeti. Poleg kakovosti smo veliko truda vložili v to, da smo našli igralce s pravim značajem. Mislim, da nam je uspelo sestaviti ekipo, ki ima pravi karakter in uživa v delu na ledu in v želji, da bi prišli do četrtfinala," je oblikovanje ekipe opisal Ulčar.

"Prišli bodo težki trenutki, upamo, da jih bo čim manj in da bomo na tej poti uspešni"

Kapetan ekipe bo v tej sezoni Žiga Pavlin. "Vzdušje je super, a to so bile pripravljalne tekme. Zdaj, v prihajajočih tednih in mesecih bomo videli, ali smo na pravi poti. A 'štimunga' je prava, imamo 'miks' starejših in mlajših. Tudi tujci so se dobro vključili, smo kot ena velika družina," pravi Pavlin, ki se je pred sezono po dolgih letih na tujem vrnil v Ljubljano.

"Prišli bodo težki trenutki, težki dnevi, upamo, da jih bo čim manj in da bomo na tej poti uspešni. Pa da bodo to videli tudi navijači in nas prišli podpret. Lepo je igrati, če so tribune Tivolija polne, jaz sem to pred leti že doživel. Zato jih pozivam, naj nas pridejo podpret. Dali bomo vse od sebe in upam, da bodo to navijači videli," še dodaja novi kapetan.

Karhula: Naša igra je že prepoznavna

Trener Upi Karhula pa je izpostavil uspešno pripravljalno obdobje, a poudaril, da se sezona začenja v petek: "Najpomembnejše je vzdušje v ekipi. Pomembno je, kako se fantje vklopijo, skušamo zgraditi moštvo, v katerem smo kot eno in se vsi dobro počutimo. Na pripravljalnih tekmah nam je šlo dobro, naša igra je že prepoznavna. Nismo naredili nič neobičajnega ali norega, zdaj pa bi radi po tej poti nadaljevali še v sezoni in postajali vse boljši," je strategijo razložil Finec na klopi ljubljanske ekipe in dodal: "Za zdaj še ni nervoze, bolj pričakovanje pred prvo tekmo. Zdaj se čuti, da gre zares, da damo vse od sebe. Tekmecev pa nismo posebej preučevali."

Zeleno-beli bodo novo sezono začeli na domačem ledu, v petek ob 19.15 bodo gostili zasedbo iz Linza.