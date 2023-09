Cedevita Olimpija za uvod praznih rok

Košarkarji Cedevite Olimpije so s porazom odprli novo tekmovalno sezono 2023/24. Košarkarji ljubljanskega kluba so v četrtfinalu superpokala lige ABA v Morači v Podgorici s 65:75 klonili proti Igokei.

Liga ABA, četrtfinale superpokala: Ponedeljek, 18. september:

Članska zasedba Cedevite Olimpije je v Morači v Podgorici tudi na parketu uradno vstopila v novo obdobje ljubljanskega kluba. Pod vodstvom italijanskega strokovnjaka Simoneja Pianigianija so slovenski prvaki, ki še niso ujeli pravega ritma, za uvod morali priznati premoč Igokei. Kljub porazu pa Cedevita Olimpija še ni končala nastope v Podgorici, v nadaljevanju se bodo pomerili s poražencem iz para med Partizanom in Mego.

Srečanje v Morači so bolje odprli košarkarji Igokee, ki so bili v prvi četrtini izjemno razpoloženi v napadu. Ravno ob koncu prve četrtine so prvič na obračunu povedli z dvomestno razliko (27:17), v prvih desetih minutah so zadeli kar pet trojk iz šestih poskusov, vknjižili so kar deset asistenc. Na drugi strani se je pri Cedeviti Olimpiji še poznala neuigranost dodobra spremenjene zasedbe.

Cedevito Olimpijo je tik pred začetkom nove sezone uradno okrepil Jaka Klobučar, ki je že pred tem treniral z ljubljansko zasedbo. Foto: Dragana Stjepanović/ABA

Tudi v drugi četrtini so bili košarkarji kluba iz Aleksandrovca pri Laktaših za korak boljši nasprotnik od ljubljanske zasedbe, pri kateri trener Pianigiani ni našel razpoložene peterke, ki bi lahko parirala razigranemu nasprotniku. Še najbolj razpoložen v slovenski zasedbi je bil Karlo Matković, ki je v prvem polčasu dosegel 13 točk, pri Igokei je Nikola Tanasković dosegel točko manj. Igokea, ki je v drugi četrtini vodila tudi s 16 točkami naskoka, je ob polčasu vodila s 44:32.

Žarek upanja v tretji četrtini premalo za preobrat

Cedevita Olimpija je na začetku tretjega dela le nekoliko strnila svoje vrste in se dobri dve minuti pred koncem tretje četrtine po košu Amadoua Sowa približala le na tri točke zaostanka (52:55), a je nato Igokea do konca tretje četrtine z delnim izidom 7:1 prednost povišala na 62:53. Slovenskim prvakom se zatem v zadnji četrtini srečanja ni več uspelo približati, Igokea pa se je na koncu veselila zmage s 75:65.

Prvi strelec Cedevite Olimpije je bil na koncu Matković z 21 točkami, Jaka Blažič jih je dodal 16, Justin Cobbs pa devet. Igokea je bila na koncu boljša v skoraj vseh statističnih prvinah košarkarske igre, najučinkovitejši pa je bil Tanasković s 14 točkami. "Igrali smo nekoliko brez energije brez protinapada. Hkrati smo bili v napadu nepostavljeni, stvari smo hoteli doseči na silo in hitro. Ko smo strnili vrste, smo zaigrali bolje, tudi žoga je imela boljši pretok. Igokea je igrala odlično. Gremo naprej, že jutri nas čaka nova tekma," je po koncu dejal Matković.

Karlo Matković je dosegel 21 točk. Foto: Dragana Stjepanović/ABA

"Tekma je pokazala, da sta ekipi trenutno v različnih obdbojih priprave na sezono. Blažič in Glas sta se nam pridružila šele pred kratkim, v napadu še nismo igrali postavljene igre, manjkajo nam tudi trije košarkarji na branilskem položaju, zato ni enostavno. Tudi Matković zadnji teden ni treniral z ekipo. Tekmo smo res slabo odprli, bili smo premalo agresivni. V drugem polčasu smo zaigrali bolje, vrnili smo se v igri, a smo grešili res veliko odprtih metov. Vemo, da nas čaka še dolga pot in priprava, v teh treh tekmah v Podgorici bomo skušali izboljšati nekatere malenkosti, upam, da bomo kmalu imeli na voljo celotno ekipo," pa je tekmo pokomentiral trener Pianigiani.

Na superpokalnem turnirju bi morala nastopiti Crvena zvezda, a je srbski klub nastop odpovedal, zato je priložnost dobila ekipa Igokee, ki je pred novo sezono kar močno premešala svoje karte.

Cedevito Olimpijo bo v novi sezoni vodil Simone Pianigiani. Foto: Dragana Stjepanović/ABA

Prenovljena zasedba za novo sezono

Cedevita Olimpija v praktično povsem prenovljeni podobi vstopa v novo sezono. Navijači so lahko novo zasedbo že spoznali na pripravljalnem dvoboju s Panathinaikosom, skupno pa so ljubljanski zmaji v letošnjem poletju na šestih pripravljalnih tekmah dosegli pet zmag. Edini poraz so v pripravljalnem obdobju doživeli v Kranjski Gori proti evroligaškemu Anadolu Efesu.

Zadnji teden pred prihodom v Podgorico so košarkarji ljubljanskega kluba preživeli na pripravljalnem taboru v Kranjski Gori, žal pa so priprave krojile manjše zdravstvene težave, zaradi katerih so treningi potekali v nekoliko okrnjeni zasedbi. Z bolečinami v dlani leve roke in povišano telesno temperaturo se je boril Nikola Radičević, ki je treniral po posebnem programu. Bolečine v rami so vplivale tudi na ritem treningov Karla Matkovića, težave z žulji na stopalu je imel Luka Ščuka, oba pa sta prav tako trenirala po nekoliko prilagojenem programu. Z ekipo v Podgorico ni odpotoval Zoran Dragić, čigar status v ekipi še vedno ostaja neznanka.

Zasedba Cedevite Olimpije za sezono 2023/24: Sean Armand, Amadou Sow, Rok Radović, Nikola Radičević, Mert Akay, Justin Cobbs, Gregor Glas, Edo Murić, Jaka Blažič, Karlo Matković, Shawn Jones, Luka Ščuka, Jaka Klobučar, Zoran Dragić (?), Alexander Šaškov, Damian Kruzynski

Preberite še: