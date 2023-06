V beograjskem "peklu" bo znan novi prvak

V beograjski Štark Areni bo danes znan novi prvak lige ABA. Na odločilni peti tekmi finalne serije se bosta pomerila Partizan in Crvena zvezda, ki brani naslov. Partizan je sicer v finalu vodil že z 2:0 v zmagah, a je Zvezda pred domačimi gledalci dvakrat vrnila udarec svojemu tekmecu. Pomembno vlogo bosta imela tudi dva Slovenca, saj bosta pravico delila sodnika Saša Pukl in Damir Javor, ki v beograjskem peklu zagotovo ne bosta imela enostavne naloge.

V Štark areni bo zagotovo peklensko vzdušje, obe ekipi pa sta svoje navijače pozvali naj navijajo športno in v upanju, da bo tekma minila brez incidentov, ki jih na tekmah obeh tekmecev nikoli ne manjka. "Pred nami je peta finalna tekma, 2-2 v zmagah. Najprej želim poslati sporočilo navijačem Partizana, ki so bili letos fenomenalni, saj so nosili ekipo, bili so nam veter v hrbet, vedno so nam dajali dodatno motivacijo in upam, da bo tudi tokrat tako. A želim si, da bo vse skupaj potekalo pošteno in športno, da ne bo na igrišče priletel niti en kovanec ali kakšna druga stvar. To nam bi bila največja pomoč. Naj bo navijanje na nivoju. Seveda se bomo potrudili, da serijo zaključimo z zmago in postanemo prvaki lige ABA, proti tako odlični ekipi kot je Crvena zvezda," je pred tekmo dejal strateg Partizana Željko Obradović.

"Zadnja tekma sezone, ki je bila izjemno naporna in dolga, a za zdaj uspešna. Vse se bo odločilo v 40 minutah košarke. Mi verjamemo v naš uspeh, verjamem v svoje igralce, da lahko zmagamo še eno tekmo. Ta tekma bo najtežja, morali bomo biti še bolj agresivni in čvrsti in dati še zadnje atome naše energije," pa je pred odločilnim srečanjem na drugi strani povedal trener Zvezde Duško Ivanović.

Liga ABA, finale, peta tekma:

Četrtek, 22. junij:

Finale lige ABA: Partizan - Crvena zvezda /2:2/ // Izid v zmagah; igrajo na tri zmage.

