"Dragić? Tega ni preprosto gledati."

Jaka Blažič se je po klavrni epizodi v Turčiji letos znova vrnil v zasedbo Cedevite Olimpije, v kateri je ob vrnitvi znova prevzel vlogo kapetana. 33-letni izkušeni košarkar je po koncu reprezentančnega poletja zdaj pripravljen in motiviran za novo tekmovalno obdobje. Pred začetkom nove sezone je izkušeni košarkar spregovoril o svetovnem prvenstvu, težavah s hrbtom, novem začetku v Cedeviti Olimpiji in tudi Zoranu Dragiću.

Za izkušenim slovenskim košarkarjem je zahtevno obdobje. Lani se pri turški ekipi Bahçeşehir Koleji ni naigral, ob tem je prestal še operacijo hrbta in po koncu klubske sezone zaprl poglavje v Turčiji. A kot da to ne bi bilo dovolj, je Blažič udarec doživel še na svetovnem prvenstvu, ko je na tekmi z Gruzijo doživel neprijetno srečanje z gruzijskim orjakom Šengelio, do konca prvenstva pa je zaradi tega igral le še za vzorec.

"Kar zadeva prvenstvo, mi je še zdaj malce žal, da se nismo drugače odzvali v drugem polčasu srečanja s Kanado. Mislim, da bi se lahko prebili v polfinale. A nobenemu izmed fantov ne morem ničesar zameriti, vem, da so vsi dali vse od sebe. Na prvenstvu smo imeli nekaj dobrih tekem, premagali smo Avstralijo. Želel bi si boja za medaljo, a morda bo čas za to še kdaj drugič. Letos je bila ta vrnitev po prvenstvu nekoliko lažja kot lani ali pa leto pred tem, ker v prejšnji sezoni nisem imel tako velike vloge v Turčiji in sem lahko sezono izkoristil za počitek, tako mentalni kot fizični. Zdaj sem znova motiviran in osredotočen na novo obdobje," je nov list pred začetkom sezone Cedevite Olimpije obrnil Blažič.

Jaki Blažiču je na svetovnem prvenstvu na tekmi z Gruzijo na hrbet padel Tornike Šengelia. Foto: FIBA

"Zdaj nimam nobenih težav ne s hrbtom ne drugače, treniram in igram brez bolečin, kar mi je najbolj pomembno. Telesna priprava še ni tam, kjer bi si želel, a verjamem, da bo v dveh, treh tednih tudi to na pravi ravni in da bom nadoknadil, kar sem v preteklem mesecu izgubil," je prepričan izkušeni slovenski košarkar.

Znova v vlogi kapetana

V spremenjeni in tudi nekoliko pomlajeni zasedbi slovenskih prvakov je znova prevzel kapetansko vlogo. "Po tem svetovnem prvenstvu sem se vrnil malce izpraznjen, predvsem čustveno, telesno niti ne toliko, ker zaradi poškodbe nisem veliko igral, ampak bolj mentalno. Zato se moraš potem tudi malce prisiliti, da se motiviraš za prav vsak trening. Pri meni je bil položaj tudi nekoliko specifičen, ker sem se vrnil malce načet, tako da sem najprej delal malce po prilagojenem programu, preden sem začel običajni pogon. Zdaj sem normalno v pogonu, ekipa je lačna košarke in napredovanja, vsi hočejo še napredovati in to je nekaj, kar ekipa, kot smo mi, potrebuje."

V ponedeljek je s Cedevito Olimpijo osvojil slovenski superpokal. Foto: www.alesfevzer.com

Tudi njemu motivacije za dobre predstave ne manjka. "Tudi sam sem lačen dobre košarke, sploh po svoji lanski sezoni, ki ni bila uspešna. Najprej se je zgodila tista poškodba, potem pa še različne stvari, ki jih raje sploh ne bi omenjal. Vesel sem bil tega dogovora s Cedevito Olimpijo, ker sem vedel, da bom dobil priložnost za igranje. Verjamem, da imam pred sabo vsaj še kakšno leto dobre košarke."

Podaljšana roka trenerja

Ob kadrovskih spremembah ekipa zdaj deluje pod vodstvom novega trenerja Simoneja Pianigianija, Blažič pa je njegova podaljšana roka na igrišču. "Je zelo čustven trener, predan košarki, ves čas je aktiven, tudi zunaj terena te poskuša spoznati. Za njim je uspešna trenerska kariera, veliko je osvojil in verjamem, da nam lahko pomaga. Takoj prvi dan je pristopil do mene, imela sva krajši pogovor in vsak dan je tako. Kot kapetan mu poskušam pomagati in delovati kot njegova desna roka," je dejal Blažič.

"Letos imamo mogoče še malce bolj atletsko ekipo, kot je bila takrat, ko sem jaz nazadnje igral za Cedevito Olimpijo. S telesno pripravljenostjo ne bi smelo biti težav. Golemac in Pianigiani morda razmišljata nekoliko drugače. Pianigiani si prizadeva za to, a če se na začetku to ne izkaže za rešitev, poskuša stvari umiriti in iskati drugačne rešitve. Zavedamo se, da bo hitra igra močno odvisna tudi od našega skoka."

Foto: www.alesfevzer.com

Čeprav ga lani ni bilo v ljubljanskem klubu, je tudi iz Turčije spremljal dogajanje v slovenski prestolnici, kjer se za Cedevito Olimpijo sezona sploh v Evropi ni odvila po željah. "Cedevita Olimpija je začela novo zgodbo, kolikor vem, je proračun manjši, tu je tudi nov trener, nekaj mlajših igralcev. Težko je reči, kakšna je ta zasedba v primerjavi z lansko. Lani je bilo v klubu zagotovo več izkušenih, preverjenih košarkarjev. Letos pa imamo več fantov, ki so lačni košarke, lačni dokazovanja. Na žalost Olimpija lani ni imela najboljše sezone v EuroCupu, tako da upam, da bo letos boljše," je dejal Blažič.

Kaj pa Zoran Dragić?

Ta v zasedbi zmajev letos pogreša reprezentančna soigralca Eda Murića, ki še okreva po poškodbi, in Zorana Dragića, ki je po odločitvi vodstva in trenerja ostal brez mesta v ekipi. "Glede Dragića ne vem točno, kaj se dogaja. Kolikor jaz vem, ga trener ne vidi v svoji ekipi. Tega ni preprosto gledati, ker je Zoki moj dober prijatelj in sem prepričan, da bi nam letos lahko pomagal. A to je del posla, takšna je odločitev kluba in take stvari je treba sprejeti," pravi Blažič, ki je ob tem pogled usmeril tudi proti mlajšim košarkarjem v zasedbi slovenskih prvakov.

Zoran Dragić in Jaka Blažič v tej sezoni ne bosta soigralca. Foto: www.alesfevzer.com

"Zelo sem vesel, da so tudi mlajši košarkarji dobili priložnost, vsi so si različni med sabo in imajo svoje odlike. Verjamem pa, da bodo, če bodo trdo delali, dobili priložnost, da ponujeno priložnost tudi izkoristijo. Vsi verjamemo v njih, vsi dajejo maksimum na treningih, kar sam najbolj cenim. Za zdaj ni smiselno govoriti o nekih ciljih, trenutno mi je pomembno samo to, da dobimo tekmo v soboto. Primarni cilj v ligi ABA je, da pridemo med najboljše štiri ekipe, tudi v evropskem pokalu si vsi želimo napredovanja, pa seveda vse domače lovorike," je pristavil Blažič.

Dragić ima proste roke Športni direktor Cedevite Olimpije Vlado Ilievski je ob srečanju s predstavniki sedme sile spregovoril tudi o statusu Zorana Dragića, ki je medtem odpotoval v Miami k bratu Goranu, kjer se posvečata telesni pripravljenosti. Kot je povedal Ilievski, so mu dali proste roke, za Cedevito Olimpijo v tej sezoni ne bo igral. "Naš proračun je manjši, kot je bil, finančno z njim nismo našli skupnega jezika, poleg tega gremo letos na novo pot. Ekipo smo želeli pomladiti s slovenskimi igralci ter načrtno ponuditi priložnost Gregorju Glasu, Luki Ščuki in Roku Radoviću, ki igrajo na njegovem položaju. Verjetno bi bilo drugače, če bi si ga trener močno želel v ekipi, v tem primeru bi ga zadržali, a ga bo lahko pogrešal. Profesionalizem je tak, vrhunski šport je tak. Tudi on to razume, mi smo dali vse na mizo, da bi lahko v prihodnosti skupaj spili kavo. Daleč od tega, da je slab igralec, da je slab človek, toda mi delamo nov projekt. Z novim trenerjem, novimi igralci in novimi ljudmi v vodstvu," je dejal Ilievski.

