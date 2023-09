Cedevita Olimpija v vitrine pospravila novo lovoriko

Košarkarji Cedevite Olimpije so še dvanajstič v zgodovini osvojili slovenski superpokal. Ljubljanska zasedba je v kranjski dvorani Planina s 76:59 ugnala Kansai Helios Domžale in prišla do prve lovorike v sezoni. MVP superpokala je postal Luka Ščuka.

Superpokal: Ponedeljek, 25. september, dvorana Planina:

V domovanju novega prvoligaša ECE Triglav Kranj, ki je bil v sodelovanju s Košarkarsko zvezo Slovenije organizator letošnjega uvoda v novo košarkarsko sezono, je bil na sporedu jubilejni 20. superpokalni obračun. Cedevita Olimpija je z zmago nad Kansai Helios Domžale v svojo vitrine pospravila še dvanajsti pokal za superpokal, medtem ko domžalska ekipa ostaja brez naslova. To je bil sicer četrti superpokalni obračun teh dveh moštev, stoodstotni izkupiček zmag pa so ohranili košarkarji Cedevite Olimpije.

Helios lovi svoj prvi superpokalni naslov, Cedevita Olimpija pa 12. Foto: www.alesfevzer.com

Domžalski košarkarji so se v sezono podajali v novi preobleki. Društvo Košarkarski klub Domžale bo kmalu praznovalo 75-letnico svojega obstoja in v novo dobo vstopa s spremenjenim imenom tekmovalnih selekcij. Iz imena so se po 12 letih poslovili Sunsi, vanj pa močneje vstopa ime generalnega pokrovitelja – Kansai Helios Domžale. Ekipa je skozi poletje doživela temeljite spremembe. Trenerski stolček je po odhodu Dejana Jakare zasedel Damjan Novaković. Ogromno sprememb je tudi v igralskem kadru, med drugim so ekipo okrepili Jan Copot, Nejc Barič, Rok Nemanič, Žiga Daneu, Miloš Glišić Perttu Blomgren in Lamont West.

Celovito preobrazbo pa je doživela tudi zasedba Cedevite Olimpije. Trenersko palico je prevzel Simone Pianigiani, med igralskimi novinci pa so med drugim Sean Armand, Amadou Sow, Justin Cobbs, Shawn Jones in D.J. Stewart Jr., za ljubljansko zasedbo bo igral tudi Gregor Glas, vrnila sta se Jaka Blažič in Luka Ščuka. Za zmaje je bil to drugi boj za superpokalno lovoriko v novem obdobju, saj so prejšnji teden nastopali tudi na superpokalu lige ABA, kjer pa so osvojili zadnje, osmo mesto.

Obe ekipi v precej spremenjenih kadrih vstopata v novo sezono. Foto: www.alesfevzer.com

Boljši začetek Heliosa in še boljše nadaljevanje Cedevite Olimpije

Pred srečanjem je bilo razmerje moči ob predpostavki dodobra spremenjenih zasedb velika neznanka. Tekmeca sta bila v prvi četrtini precej izenačena, v drugi polovici so pobudo prevzeli domžalski košarkarji, ki so se na odmor podali s prednostjo 24:22.

Tudi precej zaspano drugo četrtino so boljše odprli košarkarji Cedevite Olimpije, ki so z delnim izidom 7:0 prešli v vodstvo, Helios pa je nato šele po dobrih štirih minutah igre v drugem delu dosegel prve točke. Dobre tri minute pred koncem prvega polčasa je trojko za vodstvo Cedevite Olimpije s 37:29 zadel Gregor Glas. Košarkarji Heliosa so imeli v drugi četrtini ogromno težav v napadu, skupno so izgubili devet žog, blesteli niso niti košarkarji Cedevite Olimpije, ki so jih izgubili osem. Kljub temu so Zmaji držali majhno razliko, na glavni odmor srečanja so se podali s prednostjo 41:34. Za ljubljansko ekipo je v prvem polčasu Amadou Sow dosegel devet točk, pri Heliosu pa je bil z 12 najbolj razpoložen Miloš Glišić.

Luka Ščuka je bil razpoložen pri metu za tri. Foto: www.alesfevzer.com

Ljubljanska zasedba je bila tudi ob vstopu v tretjo četrtino boljši nasprotnik, po slabih štirih minutah igre v nadaljevanju je svojo tretjo trojko na srečanju za prvo dvomestno vodstvo Cedevite Olimpije na tekmi zadel Luka Ščuka (53:41). Helios je nato odgovoril z delnim rezultatom 8:0, nato pa je voz ljubljanskega moštva potegnil kapetan Blažič, ki je ob koncu tretjega dela poskrbel za vodstvo z 59:49.

Cedevita Olimpija je tudi v zadnjem delu obračuna držala dokaj lagodno prednost, ki je zasedbi Simoneja Pianigianija omogočila miren zaključek tekme. Na koncu so zmagali s 76:59. Najkoristnejši košarkar superpokala je postal Luka Ščuka, ki je bil z 21 točkami (5/9 za 3) prvi strelec srečanja. Amadou Sow je ob 13 točkah vknjižil še devet skokov. Na drugi strani je Glišić dosegel 18 točk, Tibor Mirtič je dosegel dvojni dvojček (13 točk, 10 skokov).

Najuspešnejši klubi v superpokalu: 12 naslovov – Cedevita Olimpija (2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2013, 2017, 2020, 2021)

5 – Krka (2010, 2011, 2012, 2014, 2016)

2 – Koper Primorska (2018, 2019)

1 – Šentjur (2015)

