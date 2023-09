Na domačem terenu nič novega

Cedevita Olimpija je v ponedeljek z zmago nad Kansai Helios Domžale (76:59) še četrtič zapored, skupno pa dvanajstič v zgodovini osvojila slovenski superpokal. To je bil hkrati obračun dveh v primerjavi z lani povsem spremenjenih zasedb ter srečanje dveh novih strategov Simoneja Pianigianija in Damjana Novakovića.

Približno 800 gledalcev je v ponedeljek popoldne v kranjski dvorani Planina spremljalo boj za prvo lovoriko na slovenskih tleh, ki vsako leto naznanja novo klubsko sezono. Povsem prenovljeni zasedbi Cedevite Olimpije in Kansai Helios Domžal z igro nista pretirano navdušili. Čeprav je ljubljanska zasedba na koncu slavila s prednostjo 17 točk razlike, je bil Helios sploh v prvem polčasu povsem enakovreden tekmec favoriziranemu nasprotniku.

Kljub temu sta na koncu prevladali daljša rotacija in individualna kakovost, italijanski strokovnjak Simone Pianigiani pa se je na klopi Cedevite Olimpije razveselil prve lovorike. Po tekmi je govoril predvsem o potrpežljivosti in gradnji igre svoje ekipe. "Še vedno zgrešimo veliko odprtih metov, a pomembno je, da gradimo svojo igro. Vedeli smo, da bo težko. Potrebujemo čas, tudi zaradi poškodb, ki jih imamo, bomo potrebovali še nekoliko več časa. Imamo težave, kar nekaj minut smo igrali brez organizatorja igre in z igralci na različnih položajih, to pa je nekaj, čemur se moramo posvetiti v prihodnje. A ideja je dolgoročni projekt, želimo si vključiti mlade slovenske fante, priložnost je odlično izkoristil Luka Ščuka," je dejal strateg Cedevite Olimpije.

Cedevita Olimpija je osvojila slovenski superpokal. Foto: www.alesfevzer.com

Ljubljansko zasedbo že v soboto čaka prva preizkušnja v ligi ABA, ko bo v Stožicah gostovala Mega. "Vemo, da nas že čez nekaj dni čaka prva prava preizkušnja proti Megi, ki je priprave začela julija in ima že izdelan sistem, kar smo videli tudi na superpokalu lige ABA. Zdaj moramo premagati vse ovire, pred nekaj dnevi se nam je pridružil zadnji košarkar Stewart, zato moramo začeti z osnovnimi zadevami, da bomo vsi na isti valovni dolžini. Zatem se bomo osredotočili na individualno kakovost posameznikov, a to moramo storiti skozi igro. Imeli smo tudi nekaj težav s skokom, a smo po slabšem začetku na različne načine njihov napadalni skok omejili," je dodal Pianigiani.

Novaković se je poleti iz Šentjurja preselil k Heliosu. Foto: www.alesfevzer.com

Na drugi strani je Kansai Helios Domžale na prvi uradni tekmi vodil Damjan Novaković, ki je poleti na trenerskem stolčku zamenjal Dejana Jakaro, ob tem pa bil deležen popolne spremembe ekipe. "Igrali smo zbegano. Tu se pojavi tudi vprašanje, kaj nam je Cedevita Olimpija dovolila, ker to ni ekipa iz ranga našega moštva. Imajo proračun, ki je 15-kratnik našega. Kljub temu smo se jim dobro zoperstavili, mislim pa, da smo sposobni igrati veliko bolje. Še enkrat se tu pojavi vprašanje, ali nam Olimpija tega tokrat ni dovolila ali smo v tem trenutku še v tako slabi formi. Pogoje za delo imamo odlične in verjamem, da se bodo igralci skozi Helios izkazali in prebili še na višjo raven," je po koncu dejal Novaković.

Košarkarji iz Domžal so izgubili šesti finale proti Cedeviti Olimpiji v nizu. "Sistem še ni postavljen, ekipa je skoraj povsem prenovljena, tako da je nemogoče postaviti neko igro in sistem v tako kratkem času. Poskušali bomo napredovati iz tekme v tekmo. Realni cilj je boriti se za polfinale državnega prvenstva, v drugi ligi ABA pa želimo priti v končnico. Ni pomembno, ali bomo po rednem delu prvi ali osmi. Ta ekipa ima potencial, mislim, da bomo najboljše predstave pokazali čez nekaj časa, a že do takrat moramo napredovati. Sam sem ob ponudbi iz Heliosa nekaj časa premišljeval, ker je klub lani postavi res dobre temelje in se zavedam, da bo s povsem novo ekipo to letos težko ponoviti, a z ničimer nisem obremenjen. Delal bom najboljše, kar znam," je še dejal Novaković.

33-letni Mahkovic ima v mladi zasedbi Heliosa največ izkušenj. Foto: www.alesfevzer.com

Vloga kapetana tudi v tej sezoni pripada izkušenemu Blažu Mahkovicu. "Ekipa je res spremenjena, veliko je tudi mladih, tako da verjamem, da bomo potrebovali še nekaj časa, da bo vsak našel svojo vlogo na parketu. Treba bo napredovati iz treninga v trening, iti tekmo za tekmo, potem pa bomo videli, kam nas bo to pripeljalo. Poskušali bomo zadržati hitro, napadalno igro, ki nas je krasila lani, tudi letos imamo mlado ekipo. Tudi na tej tekmi smo se dobro borili, na koncu nam je malce zmanjkalo, poznala se je tudi skrajšana rotacija. Mislim, da je še prezgodaj, da bi govorili o nekih konkretnih ciljih," pa je po koncu superpokala dejal Mahkovic, ki ga prva preizkušnja v domačem prvenstvu čaka v petek, ko bo Helios gostoval na Polzeli pri Hopsih.

Preberite še: