Po dveh sezonah pri Cedeviti Olimpiji se seli v Krko

"V prvi vrsti sem zelo vesel, da sem postal član Krke. To bo že moja tretja sezona v Sloveniji, kar mi bo pomagalo pri hitrejši prilagoditvi na novo sredino. Pričakujem, da bomo kot ekipa ustvarili dobro vzdušje in s tem naredili osnovo za dober začetek sezone," je ob prihodu v dolenjsko prestolnico dejal 27-letni in 208 cm visoki Srb.

Radovanović je večji del svoje kariere preživel v beograjskem FMP-ju. Vmes je bil tudi član Crvene zvezde, v sezoni 2016/2017 je bil posojen v Borac. Bil je član srbskih reprezentanc U16, U18 in U20, za člansko reprezentanco je zaigral v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2022.

