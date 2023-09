Po izjemno težkem obdobju prejel najlepšo mogočo nagrado

21 točk, od tega pet trojk, in sedem skokov (statistični indeks 25) je Luki Ščuki v ponedeljek zvečer poleg superpokalne lovorike s Cedevito Olimpijo prineslo še naziv najkoristnejšega košarkarja prvega dejanja nove košarkarske sezone. Enaindvajsetletni košarkar je bil najboljši posameznik srečanja in po težki preizkušnji v lanski sezoni je na najboljši način dokazal, da bo v novi sezoni še kako treba računati tudi nanj. "Občutki so super, verjetno je ta lovorika za vse pričakovana, a je bil Helios vse prej kot lahek nasprotnik. Res sem vesel, sploh zato, ker se vračam po poškodbi. Vedeli smo, da bo nasprotnik agresiven, zadevali smo tudi odprte mete. Vedeli smo, da bodo zapirali raketo, tako da smo iskali druge priložnosti za zaključevanje," je po tekmi dejal mladi košarkar.

Ko je bil Ščuka na parketu, je bila Cedevita Olimpija za 22 točk boljša od Heliosa. Foto: www.alesfevzer.com

Ščuka, ki bi se moral v prejšnji tekmovalni sezoni kot posojeni igralec ljubljanskega kolektiva kaliti pri Mornarju iz Bara, je že na pripravah pred začetkom lanske sezone sezono staknil hudo poškodbo kolena, ki ga je za celo leto oddaljila od košarkarskih igrišč. Zatem je prestal operacijo in se po opravljeni rehabilitaciji počasi vrnil v pogon. Da je v letu, ko ni mogel početi tistega, kar počne najraje, kljub temu trdo garal za svojo vrnitev, je dokazal že na prvih treningih Cedevite Olimpije, saj se je trudil za svojo pripravljenost in fizično moč. Že na prvih pripravljalnih tekmah – na tekmi proti Panathinaikosu je prikazal nekaj atraktivnih potez – je dokazal, da je več kot nared za nove košarkarske podvige, vse skupaj pa je potrdil tudi na superpokalu.

"Ta naziv MVP mi res pomeni veliko, sploh zato, kot sem že rekel, ker se vračam po poškodbi. To mi daje dodatno samozavest, res lepi občutki, nekaj najlepšega, kar lahko doživiš. Prejšnja sezona in rehabilitacija res nista bili preprosti, a sem se vrnil še močnejši. Že na pripravljalnih tekmah sem poskušal prikazati kar najboljše igre, potem mi je jo na superpokalu lige ABA zagodel res ogromen žulj na stopalu, vse skupaj je bilo kar zelo neprijetno, zdaj pa sem spet tam, kjer si želim biti," je dejal 208 centimetrov visoki košarkar.

Ščuki je priznanje dalo dodatne samozavesti. Foto: www.alesfevzer.com

Pianigiani: Pomembno je, da napreduje

Da v tej sezoni resno računa nanj, je potrdil tudi trener Cedevite Olimpije Simone Pianigiani. "Če rečem, da sem bil nezadovoljen, ker nam ni mogel pomagati na superpokalu lige ABA, ne bo dovolj. To so bile tri tekme, na katerih bi lahko še dobil minute in napredoval, sploh ker so pomembne vse podrobnosti. Potrebuje različne tekme, različne tekmece, da se privadi na drugačne sisteme. Pomembno je, da napreduje in je željan učenja. Je pameten in ima strast ter željo, da postane resen košarkar. Takšne predstave, kot je bila ta proti Heliosu, mu dajejo potrebno samozavest," je dejal Italijan na klopi slovenskih prvakov.

Simone Pianigiani v tej sezoni resno računa nanj. Foto: Dragana Stjepanović/ABA

Da je zadovoljstvo obojestransko, pa je potrdil tudi Ščuka. "Trener mi daje veliko prostora, imam proste roke, lahko zaključujem in se skozi napake potem na terenu tudi učim. Super sodelujeva in verjamem, da bo še naprej tako," je še dejal mladi slovenski košarkar, ki bo v prihodnosti ob dobrem delu zagotovo pomemben člen tudi v slovenski članski izbrani vrsti.

