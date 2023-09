Navijači Cedevite Olimpije se sprašujejo, kje je Zoran Dragić. Ta ima še veljavno pogodbo z ljubljanskim klubom, a ga novi trener ne vidi v svojem kadru. In zato slovenskega reprezentanta ni na pripravah, sezona pa se je zanje ta teden tudi uradno začela. Kje je, je zdaj Zoran sporočil sam. V Miamiju, kjer trenira z bratom Goranom Dragićem. Tudi on še ni razrešil svoje klubske prihodnosti.

Cedevita Olimpija je na superpokalnem turnirju regionalne lige ABA izgubila vse tri tekme, zadnjo v precej okrnjeni zasedbi (brez Karla Matkovića, Justina Cobbsa, Luke Ščuke in Nikole Radičevića) s FMP in je tako tekmovanje končala na osmem mestu. V naslednjem tednu se sezona zanjo začenja zares: v ponedeljek bodo najprej s Kansai Helios Domžale igrali slovenski superpokal, nato pa jih 30. septembra čaka uvodna tekma lige ABA, ko bo v Stožicah gostovala Mega Mis. V zadnjem hipu so pripeljali še enega novega košarkarja, to je branilec D. J. Stewart.

Ob tem pa se številni navijači sprašujejo, kje je slovenski reprezentant Zoran Dragić. Ta ima še veljavno pogodbo s Cedevito Olimpijo, a ni skrivnost, da novi trener Simone Pianigiani nanj ne računa, tako kot tudi ni na ljubljenca ljubljanske publike Alena Omića, a so se z njim že razšli. Usoda mlajšega od bratov Dragić pa še naprej ni jasna. Po koncu svetovnega prvenstva se ni priključil pripravam Cedevite Olimpije, trenutno pa je na drugi strani Atlantika. V Miamiju namreč trenira z Goranom Dragićem. "Odličen trening," je priljubljeni Zoki zapisal na Instagramu in objavil fotografijo z bratom in trenerjem za košarkarske vrline Stanleyjem Remyjem.

Goran čaka na razplet Lillardove prestopne sage

Goran Dragić bi najraje svojo najverjetneje zadnjo sezono igral za Miami Heat. Foto: Nik Moder/Sportida Še naprej ni znano niti, kje bo v novi klubski sezoni igral Goran Dragić. Ko je bil poleti v Sloveniji, je starejši od bratov dejal, da je pred njim najverjetneje zadnja sezona v karieri. Želja številka 1 pa je, da bi jo sklenil v dresu Miami Heat, s katerim je pred nekaj sezonami igral tudi veliki finale, v tem mestu pa si je tudi ustvaril drugi dom. A da se čaka, kaj bo z Damianom Lillardom. Poletna prestopna saga z dolgoletnim zvezdnikom Portland Trail Blazers pa po več kot dveh mesecih še naprej ni končana. Lillard namreč na vsak način želi v Miami, a do dogovora o kupčiji med ekipama (morda bo vključena še tretja ekipa) nikakor ne pride. In šele nato bo odločitev o novem ali starem klubu sprejel Goran Dragić.