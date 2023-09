Olimpija tik pred začetkom pripeljala dodatno moč

D.J. Stewart Jr. je nova okrepitev članske ekipe Cedevite Olimpije. Štiriindvajsetletni in 196 centimetrov visoki Američan je v sezoni 2022/23 nosil dres ekipe Marineros de Puerto Plata iz Dominikanske republike, pred tem pa je med letoma 2021 in 2023 večinoma nosil dres moštva Sioux Falls Skyforce v razvojni Ligi NBA.

"Odločili smo se, da v našo ekipo dodamo igralca na branilskem položaju. Stewart je napadalno zelo nadarjen. To bo njegova prva sezona v Evropi, zato upamo, da se bo čim bolje in čim hitreje prilagodil. Zadovoljni smo, da smo v našo rotacijo dodali še enega kvalitetnega igralca," je ob podpisu pogodbe s Stewartom povedal športni direktor Cedevite Olimpije, Vlado Ilievski.

"D.J. Stewart je še en igralec, ki v sezono vstopa motiviran. Zanj bo to pri 24 letih prvo leto v Evropi, želi si igrati na najvišji ravni. Stewart lahko igra na vseh treh zunanjih igralnih položajih. Tudi s svojo višino nam bo lahko priskočil na pomoč, in nam ponudil več možnosti v naši igri v napadu in obrambi. Spoznavali ga bomo dan za dnem in spremljali njegov proces prilagoditve in razumevanja evropske košarke. Zadovoljni smo, da je postal del Cedevite Olimpije, saj gre za igralca, ki nam lahko pomaga v številnih pogledih, ne le z doseganjem točk. Dejstvo pa je, da je evropska košarka nekoliko drugačna od tiste, ki jo igrajo v G-League, zato mu moramo dati čas," je ob podpisu pogodbe s Stewartom povedal italijanski strokovnjak na klopi Zmajev, Simone Pianigiani.

Simone Pianigiani je pozdravil novo okrepitev v svoji zasedbi. Foto: Dragana Stjepanović/ABA

"Lepo je biti del Cedevite Olimpije. Z ženo in sinom smo v Ljubljano prispeli v sredo in v kratkem času smo že uspeli nekoliko spoznati mesto, ki je, tako kot država, čudovito. Navdušen sem, želim si čim več zmagovati, se z ekipo prebiti v končnico v vseh tekmovanjih in prispevati k uspehom od samega začetka," je ob prihodu v Ljubljano povedal DJ Stewart Jr.

V sezoni 2021/22 je Stewart ml. nosil dres ekip Sioux Falls Skyforce in Austin Spurs. Za slednje je na 14 tekmah rednega dela sezone v povprečju dosegal 14,4 točke, za Skyforce pa je na 34 tekmah dosegal 18,3 točke, 5,4 skoke in 2,8 asistence. V sezoni 2022/23 je za Skyforce nastopil na 38 tekmah rednega dela sezone, beležil pa je 21,7 točke, 4,3 skoke in 3,4 asistence po obračunu. V sezoni 2022/23 je Stewart ml. zaigral tudi v Dominikanski republiki, kjer je nosil dres ekipe Marineros, in na petih tekmah v povprečju na parketu preživel 21,8 minute na tekmo, v tem obdobju pa dosegal 9,8 točke, 2,6 skoke, 1,4 asistence in 1,0 pridobljene žoge na tekmo.

Stewarta ml. smo imeli letošnje poletje priložnost spremljati tudi v poletni Ligi NBA, kjer je nosil dres Washington Wizards. Zaigral je na štirih tekmah in na parketu v povprečju preživel 17,0 minut, v tem času pa dosegal 5,8 točke, 2,3 skoke in 0,3 asistence na tekmo.

