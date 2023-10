Grčija žaluje, umrl je legendarni košarkarski trener

Umrl je najbolj uspešen trener v zgodovini grške košarke Janis Joanidis, je danes sporočila grška košarkarska zveza. Joanidis je v dolgoletni karieri vodil solunski Aris, pirejski Olympiacos in atenski AEK, vse tri klube je popeljal do vrha evropske klubske košarke. Star je bil 78 let.

Pod vodstvom legendarnega plavolasca, kot so ga klicali v domovini, so Aris, Olympiacos in AEK dosegli 418 zmag na 500 tekmah in osvojili 12 naslovov grškega prvaka.

V dolgoletni karieri je bil Joanidis v dveh mandatih tudi grški selektor. Legendarni grški košarkar Nikos Galis, ki je pod njegovo taktirko igral med letoma 1985 in 1991, ga je označil za "veličastnega učitelja".

Joanidis je po koncu trenerske kariere leta 2004 zaplul v politične vode in bil poslanec konservativne stranke Nova demokracija.