Legendarna dekleta s košarkarskega parketa se po 21 letih poslavljajo

"Vsaka stvar ima svoj konec in zdaj je prišel tudi naš," pravi Irena Trobec Hukić, ustanoviteljica plesne skupine Zmajčice, ki bo danes zvečer v okviru Košarkarske simfonije, poslovilnega dogodka Sanija Bečirovića in Boštjana Nachbarja , nastopila še zadnjič. Skupino, ki je s svojimi dinamičnimi in atraktivnimi točkami ter všečnimi kostumi vse od leta 1997 navduševala (tudi) na košarkarskih tekmah Petrola Olimpije, bodo na parketu nasledile Green Ladies.

"Slovo Zmajčic se je pripravljalo že dalj časa," je priznala Irena Trobec Hukić, žena košarkarja Jasmina Hukića. Skupaj z mlajšo sestro Zojo, ženo nogometnega vratarja Samirja Handanovića, je avgusta 1997, ko sta bila "cheerleading" in "pom pom" v Sloveniji še v povojih, ustanovila plesno skupino Zmajčice.

Na slovo smo se pripravljale že dlje časa, pravi Irena Trobec Hukić, ustanoviteljica plesno-navijaške skupine Zmajčice, ki bo danes v Stožicah na Košarkarski simfoniji odplesala zadnji ples. Foto: Vid Ponikvar

Skupaj s sestro Zojo sta bili idejni vodji skupine. Foto: Vid Ponikvar

Ko je Sani Bečirović predlagal nastop Zmajčic ...

"Že nekaj let sem razmišljala o tem, da bi svojo lepo zgodbo končale, in čutila sem, da se bo to zgodilo letos. Želele smo si še enkrat nastopiti skupaj. Ko mi je Sani Bečirović razlagal, da pripravlja poslovilno tekmo, to je bilo še pred snovanjem Košarkarske simfonije, in me vprašal, ali bi na njej za stare dobre čase nastopile tudi Zmajčice, sem takoj rekla, da bomo. Seveda, in to 'stare' Zmajčice, sem dejala, on pa se je s tem strinjal," se je trenutka, ko sta se združili dve slovesi, spomnila sogovornica.

Še zadnjič bo zaplesalo 12 Zmajčic, ki so tvorile jedro skupine, ki je delovala kar 21 let. Foto: Facebook

Nocoj bo v dvorani Stožice nastopilo 12 "starih" Zmajčic, torej deklet, ki so v obdobju zlate dobe Zmajčic (od leta 2000 naprej), tvorila jedro skupine, ki je s svojimi nastopi prepotovala marsikateri del sveta.

Večina jih je zadnjič plesala pred osmimi, nekatera celo pred desetimi leti, a ko so se srečala na prvem treningu, ni bilo dvoma, da je plesna kondicija nekaj, kar se za večno zapiše v spomin. "Ples je kot vožnja s kolesom, ko enkrat znaš, obvladaš za vedno," pravi Irena, ki je imela kar nekaj dela s tem, da je dekleta spravila na skupni trening, celotna postava se je prvič zbrala šele nekaj ur pred nocojšnjim nastopom.

Proud Mary

Življenje jih je namreč v zadnjih letih zapeljalo na različne konce sveta, ena izmed njih je v veselem pričakovanju, nekatere niso imele časa za trening, a prav vse bodo nocoj nastopile v zaključni točki na skladbo Tine Turner Proud Mary. "Ta točka je naš zaščitni znak in jo imamo v krvi," pravi Irena.

Zmajčice so nastopale na vseh domačih tekmah košarkarskega kluba Petrol Olimpija, predstavile pa so se tudi na na zaključne turnirje Evrolige. Foto: Facebook

Noče ugibati, kako čustveno bo nocoj vse skupaj, saj zaradi preobilice obveznosti še ni našla trenutka za konkreten razmislek o pomenu slovesa. "Dekleta so zelo čustvena glede konca, jaz pa sem ta čustva že predelala. Težko rečem, kakšne občutke lahko pričakujemo na nocojšnji tekmi."

Plesno-navijaška skupina Zmajčice je delovala kar 21 let. (Foto: Vid Ponikvar)

"Od plesa nismo živele, smo pa zanj živele"

Ozrla se je tudi v poslanstvo Zmajčic. "Naše poslanstvo je bilo predvsem razveseljevati, zabavati gledalce, hkrati pa smo z vsem srcem navijale za košarkarski klub Olimpija. Temu klubu smo pripadale," je povedala.

Foto: Vid Ponikvar

"V plesu in nastopanju smo uživale. Naš ples je bil za druge in za nas. Živele smo za to. Nismo sicer živele od plesa in nastopanja, smo pa za ples živele. Treningi so bili balzam za dušo, zgodilo se nam je ogromno lepega, skupaj smo preživele številne vzpone in padce, ki zaznamujejo odraščajoča leta."

Foto: Vid Ponikvar

Uspešne tudi na tekmovanjih

Zmajčice, ki so imele svoj plesni krog za svojo družino, so bile uspešne tudi na tekmovalnem parketu. V kategoriji plesno-navijaških skupin so kar trikrat posegle po naslovu evropskih prvakinj, sedemkrat so bile najboljše v Sloveniji, v okviru slovenske reprezentance pa so pod vodstvom Trobec Hukićeve dvakrat postale tudi svetovne prvakinje.

Niso samo plesale, strastno so tudi navijale. Foto: Vid Ponikvar

Po Dragon Ladies ... Green Ladies

Plesno skupino Zmajčice (Dragon Ladies) bo na tekmah košarkarskega kluba Petrol Olimpija nasledila plesna skupina Green Ladies, ki jo je priporočila prav Trobec Hukićeva.