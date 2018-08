Oglasil se je Dončić in poslal sporočilo reprezentančnim soigralcem

Slovenski košarkar Luka Dončić, ki je v zadnjih dneh z neodzivnostjo razjezil vodilne na Košarkarski zvezi Slovenije, se je oglasil na družbenem omrežju in svojim reprezentančnim soigralcem poslal sporočilo. Zaželel jim je veliko sreče v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in dodal, da bo kmalu spet z njimi.

Slovenska košarkarska reprezentanca se je te dni začela pripravljati na nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki ga bo prihodnje leto gostila Kitajska.

Na obračunih z Latvijo in Turčijo slovenski izbrani vrsti ne bo pomagala kopica zlatih fantov z zadnjega evropskega prvenstva, na katerem so spisali zgodovino slovenske košarke in osvojili evropski prestol. Ob Goranu Dragiću, čigar odsotnost na seznamu ni več presenečenje, saj je napovedal reprezentančno slovo, ne bo niti Klemena Prepeliča, Jake Blažiča, Alekseja Nikolića in novopečenega NBA-jevca Luke Dončića ...

"Ni večje časti kot igrati za svojo domovino, kmalu bom z vami"

Prav o DOnčiću je bilo v zadnjih dneh veliko govora. Generalnega sekretarja KZS Raša Nesterovića je zmotilo dejstvo, da se Dončić večinoma ne odziva in komunicira le s kratkimi sporočili, česar nekdanji slovenski košarkar ni skrival pred javnostjo. uke Dončića glede odpovedi udeležbe na reprezentančnih akcijah.

Zdaj se je le oglasil tudi 19-letni član Dallas Mavericks in v sporočilu, ki ga je delil na več družbenih omrežjih, naslovil (predvsem) svoje reprezentančne soigralce. V njem je med drugim zapisal, da ni večje časti kot igrati za svojo domovino, da verjame vanje, da jim bo uspelo. Ob koncu je še dodal, da bo kmalu z njimi. Celotno sporočilo si lahko preberete v nadaljevanju.

"Moj namen je biti eden vodilnih členov v naši nadaljnji borbi za tekmovanje na elitni ravni. Naslednji mesec bom žal od daleč spremljal tekme in navijal!!!! Mojim fantom pa: pokažite jim, kdo ste!!! Nadaljujte, kar smo skupaj začeli! Kmalu bom z vami …," je med drugim zapisal Dončić. Foto: Sportida "Zadnji tedni po mojem prihodu v Ameriko so bili neverjeten vrtiljak čustev in novih izkušenj. Težko je opisati, kako težko in z navdušenjem čakam, da stopim na igrišče v Dallasu in začnem s trdim delom za dosego ciljev, ki smo si jih zastavili z ekipo. Pred tem pa želim deliti svoje občutke z vami, moji soigralci, moji "bratje". Vem, da se vsi zavedate, da zame ni večje časti kot igrati za svojo domovino. Moje misli so z vami, ki se pripravljate na kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Čeprav ne morem biti z vami, sem prepričan, da boste odlično opravili svoje delo. Eden mojih najpomembnejših dosežkov v življenju je biti del zmagovalne ekipe, ki je prva in edina prinesla zlato medaljo Sloveniji. Moj namen je biti eden vodilnih členov v naši nadaljnji borbi za tekmovanje na elitni ravni. Naslednji mesec bom žal od daleč spremljal tekme in navijal!!!! Mojim fantom pa: pokažite jim, kdo ste!!! Nadaljujte, kar smo skupaj začeli! Kmalu bom z vami …," je zapisal in besede delil na različnih družbenih omrežjih.

Kako na Kitajsko?

Slovenija sicer v drugi skupinski del kvalifikacij za SP 2019 vstopa kot zadnja v skupini I, v katero je prenesla osem točk. Španci in Črnogorci, s katerimi se Trifunovićevi košarkarji ne bodo več srečali, imajo 12 oziroma devet točk. Novi tekmeci, torej Turčija, Latvija in Ukrajina, pa deset oziroma devet.

V želji po popolnem zasuku in napredovanju bi morali torej Slovenci na preostalih šestih tekmah v treh kvalifikacijskih oknih poskočiti med najboljšo trojico. Kvalifikacije se bodo končale 25. februarja 2019. Misija (ne)mogoče?

