Poskuša jih razumeti, a dodaja: Zraven moraš biti tudi takrat, ko kdaj ne gre!

Saša Zagorac je pred enim letom skupaj z Goranom Dragićem in soigralci začenjal tlakovati pot do zlate medalje na evropskem prvenstvu. Foto: Vid Ponikvar

Jutri bo minilo natanko eno leto, odkar je slovenska košarkarska reprezentanca začela tlakovati pot do zlata na evropskem prvenstvu. Pogled na sestavo izbrane vrste, ki jo čakata septembra dve kvalifikacijski tekmi (Latvija – 14. september, Turčija – 17. september) za nastop na svetovnem prvenstvu leta 2019 na Kitajskem, je popolnoma drugačen v primerjavi s tisto, ki je blestela lani na Finskem in v Turčiji.

Luka Dončić, Klemen Prepelič, Aleksej Nikolić in Jaka Blažič so se odpovedali nastopu zaradi klubskih priprav na novo sezono, Goran Dragić pa se je že lani reprezentančno upokojil. Ne bo niti obetavnega Žana Marka Šiška, ki sicer ni bil del zasedbe na EuroBasketu, prednost pa je dal klubski sezoni.

Čeprav je Anthony Randolph spet prižgal zeleno luč za igranje za reprezentanco, bomo to videli 9. septembra, ko se bodo lahko priključili košarkarji iz španske lige. Z zamudo bodo na priprave prišli tudi preostali "Španci" Vlatko Čančar, Jurij Macura in Luka Rupnik ter novi član nemškega Bayreutha Gregor Hrovat.

Selektor Rado Trifunović je tako danes izpred sedeža Košarkarske zveze Slovenije popeljal v Zreče na priprave mešano zasedbo, v kateri ni manjkalo novih, mladih obrazov.

Slovenska reprezentanca (18 kandidatov) Aljaž Bratec, Jakob Čebašek, Žiga Dimec, Urban Durnik, Gregor Glas, Miha Lapornik, Blaž Mahkovic, Blaž Mesiček, Edo Murić, Matic Rebec, Gašper Vidmar, Luka Vončina, Sašo Zagorac, Vlatko Čančar, Gregor Hrovat, Jurij Macura, Anthony Randolph in Luka Rupnik.

"Včasih si enkrat odpovedal in potem nisi več prišel zraven. Zdaj si to lahko privoščijo, kar pa ni dobro."

Najstarejši v naši izbrani vrsti Saša Zagorac razume košarkarje, ki so se odpovedali nastopu, a hkrati dodaja: "Vsak ima svoje razloge. Težko sam o tem govorim. Nikdar nisem bil v tem položaju, da bi me klub soočil s svojimi željami. Ti imaš svoje, vsa država pa želi, da igraš. Ne vem, kako bi se odzval. Vedno sem se z veseljem. Nisem v položaju mlajših, ki prihajajo v nove klube, in je težko govoriti o tem. Razumem vsakega, vsak ima svoje razloge, vendar je treba biti zraven tudi takrat, ko kdaj ne gre!"

"Včasih si enkrat odpovedal in potem nisi zraven več prišel, ker je bil bazen širši. Zdaj si lahko to privoščijo in to ni dobro. Vse bi dal, da bi pri 20-letih dobil takšno priložnost, kot jo imajo ti fantje. Ne bi niti pomislil na odpoved, niti na grožnje kluba." Foto: Sportida

Ko je bil sam mlajši košarkar, si tudi predstavljati ne bi upal, da ne bi zaigral za izbrano vrsto, pa čeprav je dolgo časa čakal na poziv: "V mojih časih sploh ni bilo možnosti priti v reprezentanco, kaj šele, da bi odpovedal. To boli. Včasih si enkrat odpovedal in potem nisi več prišel zraven, ker je bil bazen širši. Zdaj si lahko to privoščijo in to ni dobro. Vse bi dal, da bi pri 20 letih dobil takšno priložnost, kot jo imajo ti fantje. Ne bi niti pomislil na odpoved, na grožnje kluba."

"Boj ni pošten"

Slovenija je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v nezavidljivem položaju. Drugi del poti bo začela kot zadnjeuvrščena ekipa skupine šestih ekip. Španija je neporažena s šestimi zmagami prva, drugi pa sta Turčija in Latvija s po štirimi zmagami. Črna gora in Ukrajina sta z zmago manj četrti, Slovenija pa z le dvema skalpoma šesta. Na prvenstvo bodo iz te skupine potovale tri najboljše izbrane vrste.

Dodatna težava za slovensko reprezentanco je tudi ta, da bosta imeli Latvija in Turčija septembra v svojih vrstah nekatere pomembne člane evroligaških moštev. Turki se povrh vsega pripravljajo že od sredine avgusta. Po pravilih Fibe (Mednarodna košarkarska zveze) imajo namreč klubi možnost, da igralce spustijo v reprezentanco 30. avgusta, ko so urejena tudi zavarovanja. Turki so se dogovorili z domačimi klubi in uredili zavarovanja, da so se lahko košarkarji predčasno priključili reprezentančnim treningom.

"Ni pošteno. Škoda je, da smo ravno mi naleteli na to, da evropski prvak ne gre na svetovno prvenstvo. To je škoda in bedarija Fibe. Nenazadnje so vsi na evropskem prvenstvu gledali Gorana Dragića in Luko Dončića, vzhajajočo zvezdo svetovne košarke. Ne moreš si privoščiti, da v kvalifikacijah potem takšni ne morejo igrati. Da bi bil boj pošten. Ne vem, kako bi bilo v nogometu. Največ izgubimo takšne reprezentance, kot je naša in latvijska, ki imamo sedem vrhunskih in ostale dobre. Nimam nič proti Franciji, ampak njej ni težko sestaviti zasedbe 12 kakovostnih košarkarjev," poudarja Zagorac.

Čaka na pravo ponudbo

Še vedno pa ni jasno, kje bo 34-letni košarkar nadaljeval kariero. V pretekli sezoni je bil na začetku član madžarskega Soprona, nato pa zaigral za novomeško Krko.

Ne želi se prenagliti pri odločitvi, saj v teh letih gleda tudi na finančno bolj ugodno ponudbo: "Čakam, to je to. Pripravljam se individualno. V reprezentanco moraš vedno priti pripravljen. Sem v teh letih, da ne bom šel na vrat na nos. Je pa res, da nisem imel resne konkretne ponudbe. Ni skrivnost, da sem v reprezentanci najstarejši in pride čas, ko se spogleduješ s koncem kariere. Sam pri sebi veš, da imaš pred seboj še dve, tri sezone, ta čas bi rad najbolje izkoristil, da bi bil prehod v druge vode lažji."