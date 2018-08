Brez vate za Dončića: Naj odraste, saj ni več otrok!

Ob predstavitvi reprezentančnega seznama za septembrski kvalifikacijski tekmi proti Latviji in Turčiji, po katerih bi v primeru dveh zmag Slovenija še ohranila upanje za nastop na svetovnem prvenstvu leta 2019 na Kitajskem, so selektor Rado Trifunović, vodja reprezentance Matej Likar in generalni sekretar KZS Rašo Nesterović tekmecema namenili zanemarljivo malo besed. Tudi o osemnajsterici selektorjevih nabornikov, ki se bodo v okrnjeni zasedbi zbrali že v četrtek, v popolni pa predvidoma do 9. septembra, se je pred sedmo silo govorilo občutno manj kot pa o manjkajočih. V prvi vrsti o Luki Dončiću, nadalje tudi o Klemnu Prepeliću, Jaki Blažiču, Alekseju Nikoliću in nazadnje še Žanu Marku Šišku.

Rado Trifunović še čaka na uradno pojasnitev Luke Dončića in njegovega zastopnika. Foto: Sportida

Dončić poslal le SMS

Če so bili pri KZS ob junijskem zboru do Dončića še nadvse zaščitniški, saj so vedeli, da še nima pogodbe z Dallasom, pa so se tokrat jeziki odgovornih vendarle malce bolj razvezali. Zdi se, da je Trifunovića in Nesterovića bolj kot sama "košarica" zmotil postopek zvezdnikovega izmikanja in komunikacije. "Luka bo moral čez noč odrasti. Ni več otrok, za katerega bi vedno skrbeli drugi. Sam se bo moral odločiti in se odzvati. Saj je profesionalec. To bo hitro spoznal tudi v ligi NBA. Nihče mu ne bo na čelo napisal, da je star 19 let. Pojdi in se dokaži! Vem, zveni surovo, a tako je v profesionalizmu," razmišlja Nesterović, ki je javno potožil, da se Dončić na klice ne odziva, tako da komunikacija večinoma poteka prek SMS-sporočil.

Rašo Nesterović je pokazal več ostrine. Foto: Sportida KZS zahteva pojasnitev

Tudi selektor Trifunović je v zadnjih tednih zaman čakal na pogovor z novopečenim članom druščine lige NBA. "Noben klub igralcu ne more prepovedati igranja za reprezentanco. Tudi Dallas ga Luki ne more. Na klice je bil neodziven, zato sva komunicirala prek SMS-sporočil. Na koncu je sporočil, da se ne more udeležiti te reprezentančne akcije," pojasnjuje selektor in dodaja, da je Košarkarska zveza Slovenije od igralca in agencije, ki ga zastopa, zahtevala uradno pojasnilo, zakaj ga ne bo v Slovenijo. "Te izjave še do danes nismo dočakali, zato natančnega razloga, zakaj ga ne bo, še vedno ne vemo," je karte na mizo položil prvi dirigent reprezentančnega orkestra, ki se bo v pripravah na kvalifikacijski tekmi dvakrat srečal s Hrvaško. Mimogrede, za sosede bodo zaigrali kar štirje igralci iz lige NBA, tudi Bogdanović in Šarić.

Ne prepoved, temveč agresivno odsvetovanje

A če mu je bila slika okrog Dončića že nekaj časa jasna, pa je prvi mož reprezentance vendarle več upov polagal na rekrutacijo vseh najboljših iz evropskih klubov. Na koncu sta zeleno luč med drugim dobila Gašper Vidmar in Anthony Randolph, ne pa tudi Jaka Blažič, Klemen Prepelić in Aleksej Nikolić. "Ponavljam, klub jim ne more prepovedati nastopanja za reprezentanco. Gre pa za obliko agresivnega odsvetovanja. To se dogaja tudi zaradi Fibine šibkosti," je proti Barceloni, Realu in Partizanu, torej novim delodajalcem omenjene trojice, pogledal Trifunović. "Klub postavi igralca v položaj, ko mora razmišljati o tem, kaj ga čaka v klubu, če bo odšel, kakšne so reprezentančne želje … Na koncu ne vemo, kateri dejavniki so bili pri tej trojici odločilni," pravi.

Klemen Prepelić z mislimi pri Realu. Foto: Sportida

Brez prošenj

Konkretno. "Jaka Blažič in Klemen Prepelić sta vedno z veseljem in predanostjo igrala za reprezentanco. Oba sta zdaj v novih klubih. Klemen je na neodobravanje kluba nakazal že julija. Jaka pa me je poklical in mi z odprtimi kartami povedal, da si mora v klubu, ki mu izrecno reprezentančnih tekem sicer ne prepoveduje, izboriti mesto. Aleksej Nikolić? Ko je prišel v Beograd, mi je sporočil, da so se v sodelovanju s klubom odločili, da tokratno akcijo izpusti. Ko sem ga vprašal, ali je to njegova odločitev, mi je pritrdil. 'OK,' sem dejal. Brez prošenj in pregovarjanja," pravi Trifunović in dodaja, da ne bo nikogar izrecno prosil, naj igra za reprezentanco.

"Razumem, toda …"

Ali selektor razume igralce in njihove odločitve? "Da, razumem … Fantje so naredili korak naprej, zato jih razumem. To je njihovo življenje. Blažič, ki se je zavestno odločil za korak nazaj, da bi se prebil v Barcelono, Prepelić v velikem Realu … To so veliki klubi. Po drugi strani pa … To je reprezentanca," se ni znal povsem odločiti Trifunović, ki se zaveda, da gre za začaran krog med igralci, agenti, klubi in reprezentanco. A velik del krivde pripisuje Mednarodni košarkarski zvezi. "Fiba ima načrt, kako naj bi potekale kvalifikacije, nima pa razrešenih vseh pojmov. In s tem se mora zdaj bojevati majhna Slovenija," pravi. Z njim se strinja tudi Nesterović in dodaja, da imajo kar nekaj masla na glavi tudi zastopniki oziroma agenti igralcev. "To so neki novi časi."

Žan Mark Šiško je presenetil selektorja. Foto: Sportida

"Šiško je zapravil veliko priložnost"

Ob vseh odpovedih se Trifunović tokrat ni obrnil na veterana Bena Udriha, saj se je, kot pravi, odločil, da priložnost dobijo mlajši. "Vrgli jih bomo v ogenj," trdi. Med temi naj bi bil tudi nadarjeni branilec Žan Mark Šiško, ki se je iz ljubljanske Ilirije preselil k Primorski. "Žal mi je, da ga ni. Odpovedal je. Sprva je dejal, da bi se rad uigral z novo ekipo. Ko sem govoril z njegovim trenerjem, sva zaključila, da bi bila zanj reprezentanca dobra. Verjemite mi, dobil bi svojo priložnost. A Žan se je odločil, da ne bo prišel. Vidi se v vlogi prvega organizatorja svoje ekipe. Takšna je njegova odločitev," pravi selektor, ki ne ve, ali obetavni mladec kuje kakšno zamero. Brez zadržkov pa je dejal, da je, v nasprotju s tistimi, ki so se znašli v primežu klubov, zapravil veliko priložnost.