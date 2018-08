Bi imeli podpisan dres Gorana Dragića ali podpisano žogo? #dražba

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Siol.net bo od 20. 8. do 17. 9. dražba podpisanega reprezentančnega dresa Gorana Dragića in košarkarske žoge z njegovim podpisom. Ves izkupiček gre v dobrodelne namene.

Foto: Ana Kovač

Slovenska košarkarska reprezentanca je pred skoraj letom dni spisala košarkarsko pravljico, postala je evropski prvak. Ob obletnici velike zmage na dražbi ponujamo reprezentančni dres in košarkarsko žogo s podpisom Gorana Dragića, enega od najboljših slovenskih košarkarjev in zvezdnika NBA-moštva Miami Heat. Dragić je bil na evropskem prvenstvu tudi MVP, najbolj koristen igralec.

Izkupiček dražbe za nadarjene otroke, ki živijo v težkih razmerah

Ves izkupiček dražbe gre v dobrodelne namene, in sicer za program Botrstvo, za nadarjene mlade športnike in umetnike, za katere skrbi Zveza prijateljev mladine Moste - Polje. Vsi ti nadarjeni mladi si brez pomoči donatorjev in ZPM Ljubljana Moste-Polje ne bi mogli privoščiti treningov, saj živijo v težkih razmerah.

Dražitelji dražite prek spodnjega obrazca. Vsak dan ob 12.00 bomo na tem mestu objavili najvišjo ponudbo prejšnjega dne. Zmagovalca bomo razglasili 17. 9. ob 12. uri, na obletnico slovenske zmage.

Izklicna cena za žogo je 100 evrov, za dres 500 evrov. Minimalen dvig cene je 10 evrov.