Zlati junaki, leto pozneje: brez Dončića, Dragića, Prepeliča ...

Pri Košarkarski zvezi Slovenije so v okviru zaveze o ohranjanju spomina na zgodovinsko osvojitev naslova evropskega prvaka 17. september označili za praznik slovenske košarke, ki ga bodo na različne načine zaznamovali vsako leto. Naključje je želelo, da bo prav na ta dan letos izbrana vrsta v ljubljanskih Stožicah odigrala kvalifikacijsko tekmo za nastop na kitajskem svetovnem prvenstvu 2019 proti Turčiji (tri dni pred tem bo gostovala v Latviji).

Toda pred nadaljevanjem kvalifikacij se upravičeno vzbuja skrb pred nič kaj praznično prvo obletnico enega največjih uspehov slovenskega športa. Slovenija se namreč v septembrski del kvalifikacij podaja s skromno rezultatsko popotnico, ob dveh zahtevnih tekmecih pa okrnjen reprezentančni seznam napoveduje pogled v zrcalo neke nove realnosti.

Luka Dončić ne bo dočakal novega obračuna z Latvijo. Foto: Vid Ponikvar

V boj brez Dončića, Blažiča …

Na reprezentančnem seznamu, ki ga je 17 dni pred gostovanjem v Rigi predstavil selektor Rado Trifunović, lahko resda naštejemo tudi sedem junakov z EuroBasketa 2017, manjkajoči pa so tisti, ki so pred letom na Finskem in v Turčiji odigrali ključno vlogo. Da na seznamu ni tedanjega kapetana Gorana Dragića, ki je reprezentančni dres po uspehu kariere za vselej slekel, ni več presenečenje. Dokaj hitro pa so se v vodstvu reprezentance sprijaznili tudi z odsotnostjo Luke Dončića, ki je dal prednost pripravam na krstno sezono v ligi NBA.

Ob pogledu na Trifunovićevo ekipo pa tudi naključno oko kaj hitro opazi, da v ekipi ni Klemena Prepeliča in Jake Blažiča, po novem članov Reala in Barcelone, ter Alekseja Nikolića iz Partizana. V izbrano vrsto pa naj bi se vrnil Anthony Randolph, a ga v taboru pričakujejo po 9. septembru. Takrat, torej z desetdnevno zamudo, bodo prišli tudi Vlatko Čančar, Gregor Hrovat, Jurij Macura in Luka Rupnik.

Slovenska reprezentanca (18 kandidatov) Aljaž Bratec, Jakob Čebašek, Žiga Dimec, Urban Durnik, Gregor Glas, Miha Lapornik, Blaž Mahkovic, Blaž Mesiček, Edo Murić, Matic Rebec, Gašper Vidmar, Luka Vončina, Sašo Zagorac, Vlatko Čančar, Gregor Hrovat, Jurij Macura, Anthony Randolph in Luka Rupnik.

Rado Trifunović pred novimi izzivi. Foto: Vid Ponikvar

Pogled v prihodnost

"To je naša ekipa. To imamo. V to ekipo zaupam, za temi fanti stojim. Vem, da me boste spraševali o tistih, ki manjkajo. S tem nimam težav. Raje pa bi se pogovarjal o tistih, ki so z nami," je seznam 18 igralcev komentiral selektor Trifunović, ki puške ne želi vreči v koruzo, hkrati pa dodaja: "Tudi če bi postali svetovni prvaki, bi se morali v kvalifikacijah potegovati za uvrstitev na prihodnji EuroBasket."

V vodstvu reprezentance se seveda oklepajo krilatice, ki pravi, da se bodo bojevali, dokler bo ostajalo upanje za uvrstitev na še četrto zaporedno svetovno prvenstvo. Hkrati pa je očitno, da nameravajo preostala Fibina okna izkoristiti tudi za širitev reprezentančnega nabora in postopno pomlajevanje. Tako je Trifunović tokrat na širši seznam uvrstil tudi četverico mlajših košarkarjev, na katere dolgoročno računa – Gregor Glas (Sixt Primorska), Jurij Macura (Baskonia), Aljaž Bratec (Helios Suns), Urban Durnik (Helios Suns).

Gašper Vidmar tokrat (znova) v vlogi kapetana. Foto: Vid Ponikvar Reprezentanca je nad vsemi, toda …

"Klub ne sme košarkarju prepovedati nastopa za reprezentanco. Smo pa v časih, ko klubi agresivno svetujejo, naj ne igrajo. Igralca potisnejo v neugoden položaj. Je pa zanimivo, da se klubi različno odzivajo v različnih primerih. Tako, recimo, Real drugače ravna v primeru Randolpha in Prepelića. Prvi bo z nami, drugi pač ne. Blažič? Vedno je z veseljem igral. Tokrat se je pač znašel v novem klubu, kjer se mora dokazati. Nikolić? Tudi v njegovem primeru sem začutil željo, a je bilo mnenje kluba pač drugačno," se je v drobovje seznama podal selektor in dodal: "Od 2014 sem v reprezentanci. Nikoli nismo nikogar prosili, naj igra. Veste, reprezentanca je nad vsemi. To je najboljša ekipa, v kateri bo lahko igralec igral. Tudi LA Lakers so nad njimi. Igralci morajo imeti to željo."

Iz lige NBA v reprezentanco: Bogdanović in Šarić. Foto: Vid Ponikvar Za ogrevanje dvakrat s Hrvati

Trifunović sicer glavnino reprezentančnih nabornikov pričakuje že v četrtek, ko se bodo začele priprave na uvodni tekmi drugega kroga kvalifikacij. Spremenjen reprezentančni sistem, ki v septembru predvideva daljše obdobje priprav, bo izbrana vrsta izkoristila tudi za pripravljalni tekmi s Hrvaško. S sosedi se bodo evropski prvaki najprej pomerili prihodnjo sredo (5. 9.) v Varaždinu, tri dni pozneje pa še v celjski dvorani Zlatorog.

Hrvati bodo tekmi odigrali v okviru priprav na kvalifikacijska obračuna z Litvo in Poljsko, njihov selektor Dražen Anzulović pa bo, za razliko od slovenskega tekmeca, med drugim lahko znova računal na zvezdnika lige NBA Daria Šarića in Bojana Bogdanovića, kot tudi na Anteja Žižića in Ivico Zubca, medtem ko bosta manjkala Mario Hezonja in Dragan Bender.

Kako na Kitajsko?

Slovenija sicer v drugi skupinski del kvalifikacij za SP 2019 vstopa kot zadnja v skupini I, v katero je prenesla osem točk. Španci in Črnogorci, s katerima se Trifunovićevi košarkarji ne bodo več srečali, imajo 12 oziroma devet točk. Novi tekmeci, torej Turčija, Latvija in Ukrajina pa deset oziroma devet.

V želji po popolnem zasuku in napredovanju bi morali torej Slovenci na preostalih šestih tekmah v treh kvalifikacijskih oknih poskočiti med najboljšo trojico. Kvalifikacije se bodo končale 25. februarja 2019. Misija (ne)mogoče?