Randolph? Verjel bo, ko ga bo videl.

Za razliko od Luke Dončića, Klemna Prepelića, Alekseja Nikolića in Jake Blažiča, ki so zaradi klubskih priprav odpovedali sodelovanje v septembrskem Fibinem kvalifikacijskem oknu, naj bi po skoraj enem letu slovenski dres vnovič oblekel 29-letni Američan Anthony Randolph. Reprezentančnim pripravam na tekmi z Latvijo in Turčijo naj bi se priključil do konca prihodnjega tedna. Naj bi? "No, zares bom verjel, ko ga bom videl," se je pošalil selektor Rado Trifunović, ki se je pred začetkom drugega dela kvalifikacij znašel v neugodnem položaju, a vseeno verjame, da se Slovenija še lahko uvrsti na svetovno prvenstvo na Kitajskem.

Neodzivni Real

"Vem, da je malce nenavadno, da bo iz Reala prišel Randolph, Prepelić pa ne. A zagotovim vam lahko, da je bil postopek pri obeh enak. Realu smo poslali vabilo, na katerega nismo dobili odgovora. Tudi na tri dodatna opozorila se v Madridu niso odzvali. Nato smo se pogovarjali z igralcema. Prvemu je dal klub proste roke, drugemu so odsvetovali. Zakaj? Tega res ne vem," je z rameni skomignil selektor, ki si, za razliko od zadnje reprezentančne akcije, lahko tokrat obeta predvsem čvrstost pod koši, saj se bo poleg Reandolpha Vlatko Čančarju, Žigi Dimcu in Sašu Zagorcu pridružil še kapetan Gašper Vidmar. "Pri majhni bazi je vsak košarkar še toliko bolj pomemben. Konkretno, če bi Vidmar igral v Belorusiji ali Randolph proti Črni gori v Stožicah, bi bil naš izkupiček zdaj občutno boljši," pravi selektor.

Foto: Vid Ponikvar

Prišel bi že junija

"Anthony bi bil z nami lahko že na prelomu med junijem in julijem, torej na tekmah s Turčijo in Latvijo. A imel je zelo velike osebne težave, ki jih moramo reševati. Zdaj pa je v prvem trenutku zatrdil, da je pripravljen igrati. Komunikacija z njim je bila dobra, pravzaprav takšna kot z vsemi," o košarkarju, ki bo zapolnil mesto naturaliziranega košarkarja, pripoveduje Trifunović, ki ne ve, kakšen status čaka letos "Tončka" v Realu. V minuli sezoni je namreč zaradi poškodb in domnevnih zamujanj na treninge njegova minutaža zelo nihala. Po šampionski sezoni se je celo šušljalo o morebitnem slovesu od Madrida. Do tega naposled ni prišlo, tako da se v družbi Klemna Prepelića trenutno mudi na klubskih pripravah.