Košarka, quo vadis: neregularno, grozljivo ...

Ob robu Košarkarske simfonije , s katero sta se v četrtek izpod košev tudi uradno poslovila Sani Bečirović in Boštjan Nachbar, se ob srečanju z znanimi obrazi nismo mogli izogniti vprašanjem o reprezentančni košarki, ki je največja žrtev spora med Fibo in evroligo.

"Fiba ima načrt, kako naj bi potekale kvalifikacije, nima pa razrešenih vseh pojmov," je pred dnevi z glavo zmajeval selektor slovenske košarkarske reprezentance Rado Trifunović, ki bo moral v boj proti Turčiji in Latviji v nadaljevanju kvalifikacij za nastop na SP 2019 na Kitajskem brez Luke Dončića, Klemna Prepelića, Jake Blažiča in Alekseja Nikolića. Ker Slovenija še zdaleč ni izjema pri preštevanju "žrtev" novega kvalifikacijskega formata, predvsem pa ker se različni igralci in klubi drugače odzivajo na nastali položaj, v katerem Mednarodna košarkarska zveza ter vodstvo evrolige in seveda tudi lige NBA nimajo usklajenih tekmovalnih urnikov, se reprezentančnim temam nismo izognili niti na Košarkarski simfoniji. Skupni imenovalec vseh izjav je trditev, da nastali položaj, v katerem reprezentance v kvalifikacijah ne morejo računati na svoje najboljše može, ni dober za košarko.

Šarunas Jasikevičius brez dlake na jeziku. Foto: Sportida Jasikevičius: Fiba, kje je logika?

"V tem košarkarskem sistemu ni nikakršne logike. Resnično ne razumem, kako lahko nekdo organizira tekmovanje, hkrati pa ne zagotavlja, da bi nastopili vsi najboljši. To je grozljivo," je z glavo zmajeval Šarunas Jasikevičius, nekdanji litovski reprezentant, zdaj pa nadvse uspešni trener Žalgirisa. V slednji vlogi se sicer zaveda, da svojim igralcem ne more in ne sme prepovedati reprezentančnega udejstvovanja. Vseeno pa ne skriva, da nad odhodi ni navdušen. "Igralcem jasno povem, da nisem zadovoljen, če se udeležujejo reprezentančnih akcij. Želim, da se na novo sezono pripravljajo v klubu. Klub jim daje plačo. Tega se preprosto moramo zavedati. Kaj se zgodi, če se igralec poškoduje? Odškodnina? Kaj mi pomaga, če moram sredi februarja iskati novega igralca." In rešitev? "Pogovori," pravi ljubljanski znanec.

Saša Đorđević in Željko Obradović Foto: Urban Urbanc/Sportida Obradović: Igralci so najbolj pomembni

Malce drugače na vprašanje o (ne)naklonjenosti trenerjev za reprezentančne aktivnosti gleda Željko Obradović. "Igralcem nikoli nisem prepovedoval nastopanja za reprezentanco. Še več, trdim, da je igranje za izbrano vrsto za vsakega igralca najbolj pomembno. Oni to vedo," poudarja najuspešnejši evropski klubski trener, ki v zadnjih sezonah vodi Fenerbahče. Se pa strinja, da je sistem povsem ponesrečen. "Že večkrat sem poudaril vse nesmisle tega sistema. Ta v prvi vrsti ni dober za igralce, saj so postavljeni v položaj izbiranja med nemogočim. V tem kontekstu sem vesel, da se je oblikovalo združenje evroligaških igralcev, saj sem prepričan, da bodo predstavili svoje stališče. Ponavljam, igralci so daleč najbolj pomembni," je žogico proti druščini, zbrani okrog Boštjana Nachbarja, vrgel legendarni trenerski maček iz Čačka.

Položaj bo pomagal reševati tudi Boštjan Nachbar. Foto: Urban Urbanc/Sportida Nachbar: Predolgo so o karierah odločali ljudje v kravatah

Prav Nachbar je bil namreč eden od pobudnikov novonastalega združenja evroligaških igralcev (ELPA), kjer bo opravljal vlogo direktorja. "V prvi fazi me čaka veliko pogovorov. Za začetek sem naštel 16 potovanj. Do novega leta bom več v zraku kot pa na tleh. Žena ne bo najbolj zadovoljna, a takšno bo pač moje življenje," pravi Boki, ki ne skriva, da bo prav reševanje reprezentančne zagate kot posledice spora med Fibo in evroligo, ena od pomembnih nalog. "Vsekakor je to velik problem, s katerim se bomo spopadli, čeprav pa ga igralci niso označili za največjega. Zavedajo se, da stvari potrebujejo čas. Združenje je novo, zato je nerealno pričakovati, da bomo v kratkem poiskali vse rešitve. Verjamem pa, da bomo prišli do notranjega zaključka o stališču igralcev do tega vprašanja. Pomembno je, da imajo besedo igralci. Predolgo so kariere igralcev vodili ljudje v kravatah. Čas je, da evroligaški igralci vzamejo stvari v svoje roke," poudarja Nachbar.

"Čas je za upor in novo Fibo," trdi Zmago Sagadin. Foto: Vid Ponikvar Sagadin: To je neregularno

"To je neregularno. Nobena reprezentanca ne more igrati v polni postavi. Nekateri imajo NBA-igralce, nekateri evroligaške, drugi ne … Določenih igralcev klubi ne pustijo, spet drugi igralci se za klubi skrivajo. Kaos je. Košarka trpi. Vojna med Fibo in evroligo je na dobri poti, da košarko potisne še nižje, kot je," pa je brez dlake na jeziku o občutljivi temi spregovoril nekdanji slovenski selektor Zmago Sagadin, ki na vidiku tudi ne vidi kratkoročne rešitve. "Nedavno sem bil na mednarodni trenerski šoli v Splitu, kjer so bili tudi predstavniki Evropske komisije. Prisoten je bil sekretar oziroma minister za šport te komisije. Ko sem se z njim pogovarjal, kako se bodo vključili, ni znal povedati nič. Ne vedo sploh, za kaj gre. S te strani torej ni pričakovati pomoči. Mislim, da se bodo nacionalne zveze uprle Fibi. Slovenija je nekdaj stoodstotno podpirala Fibo, zdaj že slišim, da jo kritizirajo. Petnajst do 20 močnih nacionalnih zvez bi se moralo postaviti po robu in zrušiti Fibo ter postaviti novo. Nato se je treba v trenutku dogovoriti z evroligo. Na koncu bo položaj bistveno boljši."