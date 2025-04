V Ljubljani so se na debati o košarki nekoč, danes in v prihodnje dobile tri slovenske košarkarske legende: Ivo Daneu, Aljoša Žorga in Zmago Sagadin. Ameriška košarka vpliva tudi na razvoj košarke v Evropi in to ne v najbolj pozitivnem smislu.

Pogovarjali so se predvsem o stanju košarke v Sloveniji, Evropi ter v ZDA, ob čemer so poudarili negativen vpliv, ki ga imata liga NBA ter študentska košarka na ameriških univerzah (NCAA) na razvoj košarke v Evropi. Kot je povedal pogosto kritični in brez dlake na jeziku Zmago Sagadin vse več mladih športnikov zaradi višjih plač, ki jih lahko ponudijo ameriške univerze, zapušča evropske klube. Ti pa za delo, ki so ga vložili v razvoj igralcev, niso poplačani.

Najbolj neposrednem je bil Zmago Sagadin. Foto: Boštjan Podlogar/STA Sagadin je opozoril še na spremembe v načinu igre v NBA. Z leti je ta postajala vse hitrejša, kar je na eni strani privlačno za gledalce, na drugi pa po njegovem mnenju slabo za kakovost igre.

Prav tako postaja v zadnjih letih vse bolj verjetna širitev franšize v Evropo, predvsem v zahodnoevropske države, kar pa bi po Sagadinovi oceni negativno vplivalo na razvoj športa v državah, ki imajo sicer močno košarkarsko tradicijo, a niso komercialno privlačne. Tako ni nobenih načrtov za širitev na Balkan, kjer se je razvila košarkarska šola, ki je proizvedla igralce, kot sta med drugimi zdajšnja zvezdnika lige NBA Luka Dončić in Nikola Jokić, je opozoril.

Aljoša Žorga Foto: Boštjan Podlogar/STA "NBA je politika. Ima po enega ali dva igralca s tako rekoč celega sveta. To počnejo zelo sistematično. Ko odpreš časopis v Sloveniji, je novica o košarki Dončić, v Srbiji Jokić, v Nemčiji pa Franz Wagner. Uspelo jim je, da so domačo košarko potisnili v drugi plan. Glavna novica je, kar se ponoči zgodi v NBA. To je zame boleč udarec. Ne ceni se več, kaj počnejo naši klubi doma ali po Evropi," je bil kritičen nekdanji selektor slovenske reprezentance.

Ivo Daneu Foto: Boštjan Podlogar/STA V slovenski košarkarski ligi pa nekdanje košarkarje skrbi čas igranja mladih slovenskih igralcev. Zaradi konkurence, ki jim jo predstavljajo tuji igralci, mladi Slovenci namreč na posamezni tekmi ne igrajo dovolj, da bi pridobili izkušnje, sta poudarila Sagadin in Aljoša Žorga. Poudarila sta, da je ključno, da mladi košarkarji igrajo v odločilnih minutah in ne zgolj, ko je igra že odločena. Prav v mladih slovenskih igralcih je namreč prihodnost slovenske reprezentance, so še izpostavili govorci.