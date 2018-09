Slovenci po zmagi nad Hrvati dočakali novo moč

Slovenija je v Varaždinu dobila pripravljalno srečanje proti Hrvaški, ki lahko v tem kvalifikacijskem ciklu računa na skoraj popolno zasedbo. V slovenski reprezentanci so na včerajšnji tekmi debitirali štirje košarkarji. Izjemen je bil 27-letni košarkar belgijskega Mechelena Jakob Čebašek, ki je tekmo končal pri 22 točkah.

Nase sta z zrelo, odločno in borbeno igro opozorila mlada Gregor Glas in Aljaž Bratec. Novinec Urban Durnik in Blaž Mahkovic sta se pod obročem dobro borila z visokimi in robustnimi Hrvati. Slovenski igri je včeraj poveljeval Matic Rebec, ki je tekmo končal z dvojnim dvojčkom (12 točk, 10 asistenc). Svoj doprinos k zmagi so dodali tudi izkušena Zagorac in Vidmar ter branilca Miha Lapornik in Blaž Mesiček, ki sta pridno polnila koš Hrvaške.

Reprezentanca se je danes dopoldne vrnila v Zreče, kjer bo opravila kratek cikel priprav pred drugo pripravljalno tekmo proti Hrvaški. Srečanje bo na sporedu v soboto, 8. septembra, ob 20.00. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventima ter Petrolovih servisih.

Izkušnje, borbenost, energija

Edo Murić se je reprezentanci pridružil danes in bo zvečer že opravil prvi trening, preostali košarkarji s Trifunovićevega seznama pa se bodo priključili v nedeljo oziroma v ponedeljek. 202 centimetra visoki košarkar je pred dnevi končal sodelovanje s poljsko ekipo Zielona Gora, zdaj pa bo pomagal slovenski izbrani vrsti na pripravljalni tekmi proti Hrvaški ter kvalifikacijskih tekmah proti Latviji in Turčiji. Edo Murić se je pridružil slovenski reprezentanci. Foto: Vid Ponikvar

"Vesel sem, da sem se pridružil reprezentanci. Včeraj sem opravil še zadnje zdravniške preglede, nato pa sem si ogledal pripravljalno tekmo proti Hrvaški. Fantje so pokazali pravi značaj in borbeno igro. Reprezentanci bom pomagal s svojimi izkušnjami, energijo in dodatno stopnjo borbenosti na igrišču," je ob prihodu dejal 26-letnik.

