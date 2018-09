Vidmar in Murić, ta je čez noč ostal brez kluba, iščeta novo zatočišče

"Pogodbo z Banvitom imam, smo pa dogovorjeni, da lahko v tem obdobju iščem nov klub. Strinjali so se za čiščenje kolena in so dejali, da lahko to uredim. Zadnje štiri tedne pred zborom reprezentance sem zato treniral v Sloveniji," o klubskem statusu pravi Gašper Vidmar.

Veliko se je govorilo, da se zanj zanima Bešiktaš, vendar podpisa še ni bilo. Kot pravi kapetan slovenske reprezentance, ki jo 14. in 17. septembra čakata novi kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo (nasprotnici bosta Latvija in Turčija), naj bi bila v igri dva kluba, vendar ni znanega še nič konkretnega.

Ali bi ostal v Turčiji? "Nimam posebne želje po igranju v določeni državi. Bomo videli, kaj bo prineslo," je odgovoril Vidmar, ki je pojasnil, kako je bilo z njegovim udejstvovanjem v reprezentanci v ciklusu, ko je najprej v Podgorici pomagal reprezentanci do zmage proti Črni gori, nato pa izpustil gostovanje proti Belorusiji, proti kateri je Slovenija izgubila: "Pred tistim ciklusom sem bil 14 dni bolan, tri dni preležal v bolnišnici. Svetovali so mi, naj ne grem. Nato smo se dogovorili, da prvo tekmo odigram, druge ne."

Edo Murić nie jest już zawodnikiem Stelmetu Enei BC Zielona Góra. Klub podjął decyzję o rozwiązaniu kontraktu. https://t.co/et34JIzofL pic.twitter.com/aTwi6dVWsQ — Stelmet Enea BC Zielona Góra🇵🇱 (@basket_zg) September 3, 2018

"Če ne bi verjel, se ne bi pojavil tukaj"

Foto: Vid Ponikvar Brez kluba pa je ostal Edo Murić. Če je še pred časom govoril, da je povezan s klubom Stelmet Enea BC Zielona Góra, pa je poljski klub na svojem socialnem omrežju Twitter obelodanil novico, da nanj v prihodnji sezoni ne bo več računal. S slovenskim košarkarjem je končal sodelovanje.

Zato pa ga bomo videli na delu v reprezentanci, ki jo pred kvalifikacijskima tekmama čakata še prijateljski tekmi s Hrvaško. Prva bo v sredo v Varaždinu, druga pa v soboto ob 20. uri v dvorani Zlatorog.

Slovenska izbrana vrsta bo zaigrala na naslednjih tekmah vidno oslabljena, Vidmar pa na vse odpovedi gleda tako: "Na žalost je bilo veliko odpovedi. Mislim, da lahko še vedno sestavimo dobro ekipo. Na vsaki tekmi moramo meriti na zmago. Če ne bi verjel, se ne bi pojavil tukaj."