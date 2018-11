Soigralec stopil v bran Luki Dončiću

Čeprav je na gostovanju v Chicagu dosegel 11 točk, kar je njegov drugi najslabši strelski dosežek v ligi NBA, je imel slovenski čudežni košarkarski najstnik Luka Dončić velik razlog za zadovoljstvo. Dallas je premagal bike s 103:98 in prvič v tej sezoni zmagal na gostujočem parketu. Ljubitelji statističnih rubrik v ZDA so dan pred tem polaskali Ljubljančanu, ko so njegove dosežke primerjali s tistimi, ki jih je v krstni sezoni dosegal legendarni Michael Jordan.

Odkar slovenski košarkarski dragulj Luka Dončić igra v ligi NBA, je najmanj točk dosegel prav na prvi in zadnji tekmi. Na letošnjem uvodnem nastopu je v Phoenixu dosegel deset točk, na zadnjem, ko je Dallas dočakal prvo zmago v gosteh v tej sezoni, pa eno več.

Barea: Takrat mu moramo priskočiti na pomoč

Ljubljančan je iz igre zadel le tri od 12 metov. Foto: Guliver/Getty Images S tem je ohranil niz dvomestnega števila točk prav na vsaki tekmi v ligi NBA, slabši izkupiček ob skromnem metu iz igre (tri od 12) pa je lažje pozabil ob ekipnem zadovoljstvu, saj so telički po šestih zaporednih porazih na gostovanju končno razveselili navijače z zmago v gosteh.

V boljšo voljo so ga spravile tudi besede podpore, ki so jo izrazili soigralci. Košarkarji Dallasa se zavedajo, da ima njihov najboljši strelec, ki je v krstni sezoni tako prepričljiv, da je prvi favorit za osvojitev nagrade novinca sezone, pravico tudi do slabših večerov. ''Včasih bo Dončić zaigral tudi slabše. Je še zelo mlad, tako da ne more blesteti prav na vsaki tekmi. Takrat mu moramo priskočiti na pomoč,'' je po zmagi Dallasa v vetrovnem mestu dejal 34-letni J. J. Barea.

Izkušeni Portoričan, ki je na prejšnji tekmi postavil osebni strelski rekord (21 točk), je v dobri formi. Tokrat je bil s 14 točkami drugi strelec teličkov, dodal je še pet skokov in asistenc, po tekmi pa je stopil v bran Dončiću, ki je imel opravka z močno obrambo Chicaga.

Dončić: Ključ do zmage je bila obramba

Odlično pa je v obrambi odigral tudi Dallas in gostitelje prisilil, da niso presegli meje stotih točk. ''Dobro smo igrali v obrambi. To je bil ključ do naše zmage,'' je Dončić po zgodovinskem uspehu, prvi zmagi na gostovanju v ligi NBA, v slačilnici povedal v mikrofon srbske nacionalne televizije.

Dvoboj 19-letnikov, v katerem je Wendell Carter Jr. (Chicago) atraktivno blokiral Luko Dončića:

Wendell Carter Jr VS Luka Doncic. pic.twitter.com/3THagX00pU — JordaNBA (@Jorda_NBA) November 13, 2018

Dončić prvi po 34 letih in legendarnem Jordanu Michael Jordan je eden najboljših košarkarjev vseh časov. Foto: Getty Images Ljubitelji statističnih rubrik, ki jih v ZDA resnično ne manjka, so v ponedeljek izbrskali podatek, s katerim so polaskali Luki Dončiću. Slovenski najstnik je pred tekmo v Chicagu v povprečju presegal mejo 20 točk, šestih skokov in štirih asistenc na tekmo. S tem je postal prvi novinec, ki mu je to uspelo po slovitem Michaelu Jordanu (sezona 1984/85). V zgodovini lige NBA sta se s tako imenitno in raznovrstno statistiko lahko pohvalila le še Oscar Robertson in Larry Bird. A tako je bilo pred dvobojem v Chicagu. Ker je Ljubljančan v dvorani United Centre dosegel ''le'' 11 točk, je njegovo povprečje doseženih točk padlo pod mejo 20 točk. Po novem znaša 19,6 točke, slovenski reprezentant pa dosega še 6,5 skoka in 4,4 asistence na tekmo. Oh he like that like that? RT @quiquem22: Luka Doncic is the first rookie to average 20+ points, 6+ rebounds and 4+ assists since Michael Jordan in 1984-85 pic.twitter.com/hSStyCJROw — i am. (@Meauxses_) November 12, 2018

Prvi strelec Dallasa: Stvari se obračajo v naš prid

Dallas je v Chicagu vodil že za 14 točk, po prvi četrtini pa ni več zaostajal. Biki so se nekajkrat nevarno približali, štirikrat so zaostajali le za točko, a so se izbranci Ricka Carlisleja vedno rešili in povišali prednost. Ko se je rezultat lomil, Dallas pa vodil z 93:88, je svojo drugo trojko na tekmi ob pomoči bloka DeAndreja Jordana dosegel Dončić. Iz sedmega poskusa. V svojem značilnem slogu je popeljal goste iz Teksasa do prednosti +8, s katero so lažje pripeljali tekmo do tako želene gostujoče zmage.

Vrhunci Luke Dončića v Chicagu:

Dokončno jo je z dvema zadetima prostima metoma potrdil Harrison Barnes, ki je bil s 23 točkami najboljši strelec pri zmagovalcih, hkrati pa je poskrbel tudi za najboljši strelski nastop v tej sezoni. ''V tej sezoni smo nanizali kar nekaj zelo tesnih porazov, kjer smo v ključnih trenutkih izbrali napačne poteze. Zdaj se stvari končno obračajo v naš prid,'' je dejal Barnes, ki je pohvalil zlasti igralce s klopi. Dosegli so 44 točk, kar 18 več od klopi Chicaga.

Dallas bo ponovno na delu v noči na četrtek, ko bo na domačem parketu pričakal Utah. Takrat bi se lahko v moštvo vrnil Wesley Matthews, ki je preskočil dvoboj v Chicagu zaradi poškodbe leve stegenske mišice.