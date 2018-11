Zgodovinska zmaga Dončića v ligi NBA, Dragić najboljši strelec Miamija #video

V noči na torek sta v ligi NBA zaigrala oba slovenska asa. Luka Dončić je kljub slabšemu metu iz igre proslavljal zgodovinsko zmago v Chicagu (103:98), saj je z Dallasom prvič zmagal v gosteh, Goran Dragić pa je bil razpoložen na domačem parketu proti Philadelphii, kjer je bil najboljši strelec Miamija, a mu to ni pomagalo do zmage (114:124).

Učinka slovenskih košarkarjev v ligi NBA: Luka Dončić - 11 točk: met za tri 2/7, met za dve 1/5, prosti meti 3/4, 6 skokov, 3 asistence, 1 ukradena žoga, 3 izgubljene žoge v 31 minutah in 47 sekundah



Goran Dragić - 22 točk: met za tri 1/4, met za dve 7/11, prosti meti 5/7, 5 asistenc, 3 skoki, 2 ukradeni žogi, 1 blokada, 2 izgubljeni žogi v 28 minutah in 47 sekundah

Luka Dončić in Robin Lopez v dvoboju na tekmi v Chicagu. Foto: Guliver/Getty Images Telički so v sedmem gostovanju v tej sezoni končno prvič okusili slast zmage. S 103:98 so premagali Chicago, od katerega so bili v tej sezoni boljši že na domačem parketu, ter popravili razmerje zmag in porazov v ligi NBA na 5-8. Po nizu šestih zaporednih porazov je nad moštvom Dallasa le posijalo sonce, saj so Luka Dončić in druščina na zadnjih štirih tekmah zmagali kar trikrat.

Ljubljančan se na gostovanju pri bikih ni izkazal z metom iz igre. Od 12 poskusov je zadel le trikrat. Izza velike črte je metal 2/7, a je vseeno poskrbel za enega izmed vrhuncev srečanja, ko je dobre tri minute pred koncem v svojem prepoznavnem slogu z velike oddaljenosti zadel zelo pomembno trojko, s katero je Dallas popeljal v vodstvo s 96:88.

Slovenski najstnik je dvoboj končal pri 11 točkah, kar je njegov drugi najslabši strelski učinek v tej sezoni. Manj točk je dosegel le na uvodni tekmi sezone v Phoenixu (10 točk). Prispeval je tudi šest skokov in tri asistence. Pri Dallasu, za katerega zaradi poškodbe stegenske mišice na levi nogi ni igral Wesley Matthews, je bil strelsko najbolj razpoložen Harrison Barnes (23 točk), ki je poskrbel za rekord sezone, s 14 točkami, petimi asistencami in skoki pa se je izkazal J.J. Barea.

Vrhunci Luke Dončića na tekmi v Chicagu:

Pri gostiteljih, za katere še vedno ne more igrati poškodovani finski zvezdnik Lauri Markkanen, je največ težav obrambi Dallasa povzročal Zach LaVine, ki je bil s 26 točkami prvi strelec tekme, Jabari Parker pa je kar 14 od 16 točk dosegel v drugem polčasu.

Zelo pomembna trojka, ki jo je zadel Dončić:

Dallas se bo naslednjič v ligi NBA predstavil v noči na četrtek, ko bo gostil Utah Jazz. Takrat bi lahko po napovedi trenerja Ricka Carlisleja zaigral tudi Matthews.

Neustavljivi Kamerunec, Redick zadel brez enega copata

Košarkarji Miamija so še tretjič zapored ostali brez zmage na domačem parketu. V noči na torek so v dvorani American Airlines Center izgubili proti Philadelphii (114:124), pri kateri je bil neustavljiv Joel Embiid. Kamerunec je prispeval 35 točk in 18 skokov. Zadel je kar 16 prostih metov (od 20) in postal prvi košarkar po LeBronu James, ki je leta 2010 kot zadnji v ligi NBA proti Miamiju na tekmi izvajal vsaj 20 prostih metov.

Embiid je na 14 od 15 tekem v tej sezoni dosegel dvojnega dvojčka. Na kar devetih tekmah je presegel mejo 30 točk in deset skokov, kar je v uvodnih 15 nastopih sezone nazadnje v ligi NBA uspelo leta 1971 legendarnemu Kareemu Abdulu Jabbarju.

Kako je Redick brez enega copata zadel trojko?

J.J. Redick je dodal 25 točk in pomagal gostom do zmage na Floridi. V drugi četrtini je poskrbel za nenavadno trojko, ki jo je zadel, čeprav je imel obut le en košarkarski copat, drugo nogo pa boso. V prejšnjem napadu je namreč izgubil copat, nato pa se mu je v hitrem protinapadu ponudila priložnost za met izza velike črte. Sprožil je, zadel trojko, nato pa hitel na lastno polovico, kjer ga je čakal sezut copat. Prijel ga je v roko, pokrival tekmeca, nato pa nad njim naredil prekršek. Igra se je končno ustavila, tako da je lahko rešil težavo z obutvijo.

Vrhunci Gorana Dragića na tekmi s Philadelphio:

V vrstah gostiteljev je bil najbolj razigran izkušeni Slovenec. Goran Dragić je dosegel 22 točk, Josh Richardson jih je dodal 17, Wayne Ellington 14, prvi center Hassan Whiteside pa se je ustavil pri 13 točkah in 11 skokih, saj je zaradi težav z osebnimi napakami (hitro jih je zbral pet) odigral le 22 minut. Zvezdniški veteran Dwyane Wade je po rojstvu hčerke izpustil še četrto tekmo Miamija, manjkal bo še na naslednjih treh. Miami ima po 13 nastopih v tej sezoni pet zmag in osem porazov.

Mojstrovina Gorana Dragića:

Lost in the Dragon sauce! 🐉 pic.twitter.com/wLxrFUTS0u — Miami HEAT (@MiamiHEAT) November 13, 2018

Pri gostih še ni zaigral zvezdniški novinec Jimmy Butler, ki je v zameno za Jerryda Baylessa, Roberta Covingtona in Daria Šarića zapustil Minnesoto in se pridružil 76ers. Prvič bo zaigral v noči na četrtek, ko bo Philadelphia ponovno gostovala na Floridi. Pomerila se bo z Orlandom.

Minnesota je v prvi tekmi brez Butlerja premagala Brooklyn (120:113), junak srečanja pa je bil Karl-Anthony Towns s 25 točkami in 21 skoki, kolikor jih v tej sezoni še ni zbral.

Golden State izgubil po podaljšku

Oklahoma City je na krilih natančnega Paula Georga (32 točk, met za tri 6/10) zadala nov udarec Phoenixu, ki je pod vodstvom Igorja Kokoškova v tej sezoni zmagal le dvakrat. Manj zmag je v ligi NBA zbral le Cleveland (1). Novinec Deandre Ayton, št. 1 letošnjega nabora, je v 34 minutah za Phoenix Suns dosegel 14 točk, sedem skokov, pridelal pa je tudi pet izgubljenih žog.

New Orleans je visoko premagal Toronto, za katerega je bil to šele drugi poraz v tej sezoni. Pri gostiteljih so kar trije košarkarji presegli mejo 25 točk. Najboljši strelec tekme je bil E'Twaun Moore (30), Jrue Holiday je dodal 29 točk in 14 skokov, Anthony Davis pa 25 točk, 20 skokov in šest asistenc.

Vrhunci napetega dvoboja v Los Angelesu:

V poslastici večera je Los Angeles Clippers po podaljšku premagal Golden State Warriors (121:116). Branilci naslova, ki so ponovno nastopili brez poškodovanega ostrostrelca Stephena Curryja, so doživeli tretji poraz v tej sezoni. Čeprav je Kevin Durant prispeval trojnega dvojčka (33 točk, 11 skokov in 10 asistenc), mejo 30 točk pa je prebil tudi Klay Thompson (za tri točke je metal 5/16), so se zmage v kalifornijskem obračunu veselili gostitelji, pri katerih sta v dvorani Staples Centre izstopala ''rezervista'' Lou Williams (25 točk) in Montrezl Harrell (23).

Liga NBA, 12. november

Lestvica:

