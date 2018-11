Nova čarovnija Dončića, s katero je osmešil Francoza in nasmejal svet #video

Rudy Gobert je 26-letni francoski center. Igra za Utah Jazz, visok je 216 centimetrov, pred prihodom v ligo NBA pa je igral za Cholet.

Mojstrovini Dončića, ki ju je vredno pogledati večkrat

Luka Dončić je z Dallasom nanizal tri zmage. Foto: Guliver/Getty Images Lani je izpustil nastop na evropskem prvenstvu v košarki. Zaradi poškodbe kolena v predzadnji končnici lige NBA je poletni čas namenil okrevanju in krepitvi telesa. Tako se 6. septembra 2017, ko je Slovenija na poti do senzacionalnega evropskega naslova v Helsinkih nadigrala tudi galske peteline, ni pomeril z Luko Dončićem. Najstnik iz Ljubljane je takrat dosegel 15 točk, prispeval pa tudi devet skokov in tri asistence.

Leto dni pozneje se je Gobert z Dončićem vendarle srečal. In to ne le enkrat, ampak že tretjič! Dvakrat je Ljubljančan, čeprav se je izkazal z dobro predstavo in statistiko, potegnil krajšo, na zadnji tekmi, ko je Dallas na kolena spravil tekmeca in zmagal s težko predstavljivih 118:68, pa se je smejalo le Dončiću.

Zvezdnik Teličkov, ki prisega na dres s številko 77, na srečanju ni toliko izstopal s točkami (dosegel je 13 točk) kot z raznovrstnostjo in visoko inteligenco, ki bo jo težko pripisali 19-letnemu Evropejcu v krstni sezoni med gladiatorji lige NBA. Znova je navdušil javnost, Američani pa so izpostavili zlasti dve njegovi mojstrovini.

Trojka ob koncu prvega polčasa:

Trojko, s katero je Dončić prehitel zvok sirene ob koncu prvega polčasa, ter koš, ki ga je dosegel na začetku tretje četrtine in pred katerim je osmešil francoskega centra. Najprej se je po svojem zgrešenem strelu izkazal s skokom v napadu (na koncu je zbral šest skokov, njegovo povprečje v tej sezoni znaša 6,4 skoka na tekmo), nato pa z lažno podajo povsem vrgel iz tira Goberta.

Mojstrska zvijača, s katero si je privoščil Rudyja Goberta:

Nakazal je podajo proti Wesleyju Matthewsu, ki je z druge strani hitel v prostor pod košem, nato pa izkoristil zmedo v očeh francoskega orjaka, ki velja za enega boljših obrambnih igralcev v ligi NBA, in zlahka dosegel koš (60:46). Občinstvo v dvorani American Airlines Centre kar ni moglo verjeti svojim očem, mladi as v ligi NBA pa je z novo čarovnijo očaral in nasmejal tudi komentatorja televizijskega prenosa. Po dvoboju ni manjkalo komentarjev, ki so Dončićevo domislico enačili z mojstrskimi zvijačami, s katerimi je pred leti slovel legendarni Larry Bird.

Poslal ga je po čevapčiče

Atraktivna poteza slovenskega najstnika je hitro zaokrožila po spletu, na straneh Sport.ba v Bosni in Hercegovini pa si je Dončić prislužil naslov, v katerem so zapisali, da je poslal Goberta po čevapčiče. Takšen je namreč pri nekdanjih bratih iz skupne Jugoslavije priljubljeni izraz za potezo, ko športnik nakaže lažno podajo in s tem prevara tekmeca.

Zvijača Luke Dončića še iz drugega kota:

And here's a better angle... pic.twitter.com/rJd2DWyIBT — Dallas Mavericks (@dallasmavs) 15 November 2018

Zanimivo je, da je bil to prvi koš Dallasa v drugem polčasu, prvi po atraktivni trojki, s katero je sklenil prvi del (58:46). Dončić je s tem še razširil paleto atraktivnih potez v tej sezoni. Ni se zgodilo prvič, da je opozoril nase z mojstrsko lažno potezo. Američanom je eno najodmevnejših ponudil že na domači tekmi s Chicagom, ko si je privoščil Justina Holidaya.

Mojstrska zvijača, s katero si je privoščil Justina Holidaya:

Povprečje Luke Dončića po 14 tekmah: 19,1 točke, 6,4 skoka, 4,2 asistence, 0,9 ukradene žoge, 0,3 blokade, 4 izgubljene žoge v dobrih 33 minutah.

Dončić si je na tekmi poškodoval levo ramo, a bolečina po njegovih besedah ni hujša, tako da bi lahko do novega izziva že povsem okreval. V noči na nedeljo se bo pomeril z branilci naslova iz Oaklanda, zvezdniki Golden State Warriors, ki bodo vsaj še deset dni pogrešali najboljšega strelca Stephena Curryja. Ponuja se priložnost, da opus atraktivnih vložkov, ki jih znajo ljubitelji košarke v ZDA zelo ceniti, še obogati.