Dragić se bori s poškodbo in noče motiti Dončića #video

Miami je v dvorani Barclays Center vodil od začetka do konca tekme, Goran Dragić je tekmo začel z osebno napako in nato prvima dvema točkama za vodstvo, ki ga Vročica do konca ni več izpustila iz rok.

Poškodba kolena mu še nagaja

Dragić je v 29 minutah in sedmih sekundah na parketu z metom iz igre 8:15 dosegel 21 točk, poškodba kolena, zaradi katere je moral izpustiti dve tekmi, pa ga pri tem ni preveč ovirala.

Vrhunci Gorana Dragića na tekmi proti Brooklynu:

"Še vedno se borim s to poškodbo. Še zmeraj ni v redu, koleno zateka. Naredili smo MRI in rekli so, da bo še nekaj časa tako ter da moram nadaljevati terapijo in upati na najboljše. Čez nekaj časa pa bomo videli, kako se bo vse to obrnilo," je dejal 32-letni košarkar ter dodal, da je navajen na bolečino in igranje s poškodbo, kar je del športa.

"Prišli smo, da zmagamo. Za nas je bila to zelo pomembna tekma, ker smo izgubili tri zapored. Vedeli smo, da bo težka tekma. Oni so na svoji zadnji tekmi vrgli 50 trojk. Vedeli smo, da moramo biti zelo osredotočeni v obrambi. Zelo dobro smo odigrali, veseli smo zmage, zdaj pa naprej v Indiano," je bil po tekmi z Brooklynom zadovoljen Dragić. Miami se je z zmago v Brooklynu prebil na deveto mesto vzhodne konference lige NBA, v noči na soboto pa bo gostoval v Indiani pri tretji ekipi konference.

Ve, česa je zmožen Luka Dončić

Goran Dragić in Luka Dončić sta prispevala pomemben delež k naslovu evropskega prvaka v košarki (2017) Foto: Vid Ponikvar Sinoči je bil na parketu tudi 19-letni slovenski novinec v ligi Luka Dončić, ki je za zmago svojih Teličkov iz Dallasa nad Utahom prispeval 13 točk. Dragić spremlja igro svojega "cimra" z zadnjega evropskega prvenstva v Istanbulu, vendar, kot pravi, ne preveč podrobno, kajti mora se osredotočati na svojo igro in igro svoje ekipe.

"Vidim, da ima Luka dobro minutažo. Dobro igra, dobro je odprl sezono. Morda Dallas ravno ne zmaguje, ampak sezona je dolga in vse se lahko obrne čez noč. Vem pa, česa je zmožen Luka, in mene osebno nič ne preseneča," je na vprašanje o dobri igri Dončića odgovoril Dragić.

Učinek slovenskih košarkarjev v ligi NBA v tej sezoni: Povprečje Gorana Dragića po 11 nastopih: 17,1 točk, 3,5 skokov, 4,8 asistence, 0,5 ukradene žoge, 0,4 blokade, 2,5 izgubljenih žog v dobrih 30 minutah. Povprečje Luke Dončića po 14 nastopih: 19,1 točk, 6,4 skokov, 4,2 asistence, 0,9 ukradene žoge, 0,3 blokade, 4 izgubljene žoge v dobrih 33 minutah.

Na vprašanje, ali se veseli slovenskega derbija v ligi NBA, je Dragić odgovoril pritrdilno. "Je še zelo daleč. Težko je razmišljati toliko vnaprej. Vsak drug dan imaš tekmo in se skušaš osredotočiti na tekmeca, proti kateremu igraš. Ampak vsekakor se veselim tega. Z Luko nisem ravno v neki navezi. Vem, da je sezona dolga, in ga nočem motiti, ker ima svoje obveznosti, jaz pa tudi. Ko bom v Dallasu ali on v Miamiju, pa se bova videla in odšla na kakšno kosilo ali večerjo," je dejal Dragić.

V tej sezoni na tekmo v povprečju dosega dobrih 17 točk. Foto: Guliver/Getty Images

Dončić je pred kratkim izjavil, da se tekme proti Dragićevemu Miamiju veseli bolj kot katerekoli druge tekme v NBA, Dragić pa je menil, da je 19-letnik morda malce pretiraval. "Tekma kot tekma. Igramo proti Dallasu, ne igram jaz proti Luki Dončiću. Osebno z njim nimam kakšnega rivalstva. Vesel bom, če bom imel dobro tekmo in če na koncu mi zmagamo," se je športno pošalil in glasno zasmejal Dragić.

Prvo priložnost za kosilo ali večerjo z reprezentančnim soigralcem bo imel 13. februarja 2019, ko se bosta edina kluba s slovenskima legionarjema v ligi NBA pomerila v Dallasu.

Medsebojna obračuna Miamija in Dallasa v sezoni 2018/19: 13. februar 2019: Dallas – Miami

29. marec 2019: Miami - Dallas

Z govoricami o selitvah se ne obremenjuje

Osnovni cilj Miamija je, da se prebije v končnico lige NBA. Foto: Guliver/Getty Images Dragić je pred sobotno tekmo proti Washingtonu, ko ni zadel nobenega koša, izpustil dve tekmi zaradi poškodbe kolena, v ponedeljek pa je Philadelphii nasul 22 košev, čeprav je Miami na koncu izgubil. V Brooklynu je Miami zdržal do konca in ni popustil v zadnji četrtini kot na nekaj prejšnjih tekmah.

Razen poškodbe kolena se Dragić v letošnji sezoni, kot pravi, počuti zelo dobro, tudi zato, ker je spočit, saj čez poletje ni bilo tekem za reprezentanco Slovenije, od katere se je Dragić dokončno poslovil.

Osredotoča se na kariero v NBA in letos se želi z Miamijem uvrstiti v končnico. "Vsekakor hočemo priti v play-off. Hočemo napredovati in biti boljši kot lani. Videli smo, koliko nam še manjka, igramo toplo-hladno, ampak sezona je še dolga in prizadevamo si, da bi imeli boljšo kemijo. Imamo nekaj igralcev, ki se nam bodo še priključili, saj so izpustili začetek sezone zaradi poškodb. Verjamemo, da se lahko popravimo in smo boljši kot v prejšnji sezoni," je povedal.

Z govoricami in ugibanji okrog morebitnih selitev v druge ekipe se Dragić ne obremenjuje. "Tako je vsako leto. Name osebno to nič ne vpliva, saj sem profesionalni športnik. Edino, na kar imam vpliv, je to, da dobro treniram in dobro igram. Se zgodi, kar se pač zgodi. Morda je malce težje družini, otrokom, ženi, ki so morda malce bolj podvrženi temu pritisku. Osebno tega ne moram nadzorovati. Kar lahko storim, je, kot sem rekel, da se borim na igrišču. Videli bomo, kaj se bo zgodilo," je pogovor z novinarji končal Dragić.