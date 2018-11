Slabe novice iz Miamija: Dragić bo moral izpustiti nekaj tekem

"Vedeli smo, da njegova poškodba ni bila hujša, obenem pa smo se tudi zavedali, da je to nekaj, kar je treba čim prej urediti. Upam, da je to zdaj rešeno," je prek družbenih omrežij navijačem Miamija sporočil trener moštva Erik Spoelstra.

Dragić zdaj okreva po manjšem operativnem posegu, na igrišče se bo postopoma vrnil naslednji teden, ko naj bi dovolj uplahnila oteklina na njegovem kolenu.

INJURY UPDATE: Goran Dragic had his right knee drained this morning and will be out for the next couple of games. The hope is for the knee inflammation to subside enough by next week for a possible consistent return to action.