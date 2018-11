Poslastica na Floridi: Goran Dragić pričakuje LeBrona Jamesa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Goran Dragić in Miami gostita Jezernike. Foto: Guliver/Getty Images

Košarkarji Miami Heat bodo v ligi NBA v noči na ponedeljek gostili Los Angeles Lakers. Vročica in Goran Dragić nista v dobri formi, na zadnjih petih tekmah sta kar štirikrat izgubila. Ravno nasprotno velja za Jezernike in LeBrona James. Na zadnjih petih tekmah so le enkrat izgubili.