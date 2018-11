Kaj je Luka Dončić po zmagi nad prvaki povedal o Goranu Dragiću?

Slovenski košarkar Luka Dončić je v noči na nedeljo znova blestel, potem ko je za svojo ekipo dosegel 24 točk in z Dallasom premagal aktualne prvake lige NBA Golden State Warriors. Po tekmi so se v pogovoru dotaknili tudi Gorana Dragića, za katerega je Luka izbiral same najboljše besede.

Luka Donćić v ligi NBA iz tekme v tekme bolj navdušuje. Tako je bilo tudi na tekmi proti aktualnim prvakom, Golden State Warriors, ko je bil 19-letni košarkar prvi igralec Dallasa. Luka je do zdaj v ligi NBA dosegel 292 točk in s tem postal najstnik, ki je v ligi NBA v prvih petnajstih tekmah dosegel največ točk.

Dončić has now scored 292 points through his first 15 career games, marking the most by a teenager through his first 15 games in NBA history!!!!!



Po tekmi je bil z zmago navdušen tudi slovenski košarkarski dragulj, ki meni da so z ekipo naredili veliko delo in da je za njimi izjemna tekma. "Treba je vedeti, da so Golden State Warriors nekajkratni prvaki lige NBA. Bilo je težko, ampak rad imam svojo ekipo, rad imam Dallas in lahko rečem, da smo zelo dobro igrali."

Foto: Vid Ponikvar

Videti je, da je Luka iz tekme v tekmo bolj sproščen. To je potrdil tudi sam. Predvsem si še naprej želi uživati v košarki in se zabavati s svojimi soigralci. Ob tem je zadovoljen, da jim je uspelo doseči že četrto zaporedno zmago. Goran Dragić je zanj že pred časom dejal, ko je bil Luka star šele 16 let, da gre za zares posebnega igralca, ki bo v prihodnje navduševal na košarkarskih igriščih.

"Da, bolj ste sproščeni, ko spoznavate igro. Kar se tiče Gorana Dragića … V zadnjih letih sem z njim delil sobo. Bil je moj zelo dober učitelj in moram povedati, da gre za izjemno osebnost."

Foto: Gulliver/Getty Images

Rad prevzema odgovornost na igrišču

Kljub temu, da je naš košarkar novinec v ligi NBA, mu trener v ključnih trenutkih tekme namenja zelo pomembno vlogo. Dončić se ne ustraši te odgovornosti, ravno nasprotno.

"To mi pomeni vse. Osebno imam rad takšne mete, ampak v ekipi imamo zelo dobre igralce, tako da lahko kakšen drug dan nekdo drug prevzame to vlogo. Smo izjemna ekipa in vsak lahko prevzame te mete," je za NBA TV povedal Ljubljančan.