Martić se je poslovil, prišel neznani srbski strokovnjak

Kot je bilo pričakovati, so slabši rezultati prinesli do tega, da je vodstvo Petrol Olimpije začelo iskati novega trenerja. Zoran Martić ne bo več vodil prve ekipe. Vodstvo kluba je našlo zamenjavo zanj. V Ljubljano je prišel srbski strokovnjak Aleksandar Nikitović.

Petrol Olimpija je v ligi prvakov po šestih tekmah pri eni zmagi, v ligi ABA po osmih tekmah pri vsega dveh skalpih, v državnem prvenstvu pa ima štiri zmage in dva poraza.

Ker rezultati niso takšni, kot je vodstvo kluba pričakovalo, je bilo razumljivo v zraku vprašanje o usodi Zorana Martića, ki je poveljeval ekipi na treh frontah. Zdaj je postalo jasno, da v bodoče ne bo treniral ljubljanskega moštva.

Vodstvo je že našlo zamenjavo zanj. Prišel je srbski trener Aleksandar Nikitović, ki je širši publiki nepoznano ime.

V svoji košarkarski karieri je kot igralec nosil dres Crvene zvezde mts, Obrenovca, Umka, Doboja in CSU Sibiuja. Pot na trenerski klopi je začel kot pomočnik glavnega trenerja Duška Vujoševića leta 2004 pri beograjskem Partizanu. Zatem se je preselil k beograjskim rivalom črno-belih, Crveni zvezdi, kjer je v sredini marca 2011 tudi prevzel mesto glavnega trenerja in ekipo vodil v Ligi ABA ter srbskem državnem prvenstvu.

Menjava je bila nujna, novih okrepitev ne predvidevajo

Roman Lisac verjame v Aleksandra Nikitovića. Foto: Urban Urbanc/Sportida "Po nekoliko slabšem začetku sezone od prvotnih pričakovanj smo se v nedeljo odločili za sporazumno prekinitev pogodbe s trenerjem Zoranom Martićem. Upravni odbor KK Petrol Olimpija Ljubljana je v ponedeljek že potrdil, da bo ekipo do konca sezone vodil Aleksandar Nikitović, ki se je v preteklosti že dokazal z delom z mladimi, bil pa je tudi eden izmed ključnih členov strokovnega štaba srbske članske reprezentance. Po letu 2008 bo imela Petrol Olimpija na svoji klopi tako zopet tujega košarkarskega strokovnjaka, ki bo razpolagal z enako sestavo moštva in košarkarje skušal dvigniti in zbuditi v svojih igrah. Dodatnih okrepitev pri igralcih trenutno ne predvidevamo, saj smo prepričani, da je ekipa dovolj kvalitetna, da stopi na višjo raven in doseže cilje, zastavljene pred začetkom sezone. Vsi si želimo, da moštvo v najkrajšem možnem času začne kazati igre, ki bodo prinašale boljše rezultate, posledično pa na tribune Arene Stožice znova vrnile navijače ljubljanskega kluba. Na tem mestu se trenerju Martiću zahvaljujemo za vse, kar je napravil v zaključku minule in na začetku te sezone, hkrati pa poskrbel, da je naslov državnega prvaka še drugo leto zapored ostal v naših vitrinah," je o zamenjavi dejal direktor kluba Roman Lisac.

"Dvigniti se z dna mednarodnih tekmovanj"

Nikitovićev cilj je dvigniti ekipo z dna lestvic. Foto: Vid Ponikvar 39-letni Nikitović je košarkarsko znanje izpopolnjeval tudi na klopi srbske članske reprezentance, s katero je na EuroBasketu 2009 na Poljskem kot pomočnik selektorja Dušana Ivkovića osvojil naslov evropskega podprvaka, dve leti kasneje pa je bil znova član strokovnega štaba na EuroBasketu 2011 v Litvi. S srbsko reprezentanco je leta 2010 sodeloval tudi na svetovnem prvenstvu v Turčiji, Srbija pa je tekmovanje sklenila na tekmi za tretje mesto, kjer je izgubila proti Litvi in tako na koncu zasedla četrto mesto.

"Velika čast je biti poklican s strani vodstva Košarkarskega kluba Petrol Olimpija Ljubljana, še večja čast pa je postati del tako velike organizacije, kot je to Petrol Olimpija. V prihajajočem obdobju imamo več ciljev. Zagotovo je glavni ta, da se dvignemo iz dna lestvic obeh mednarodnih tekmovanj, v katerih nastopamo. Trenutno smo namreč na repu lestvice v Ligi ABA in Ligi prvakov, v obeh tekmovanjih pa želimo prikazati čim boljše predstave. Na naslednjih tekmah se bomo osredotočili predvsem na izboljšanje našega položaja na lestvici v Ligi ABA, saj se bomo v prihajajočih tednih pomerili z ekipami iz 'spodnjega doma', po tekmi z FMP-jem pa nas čaka še reprezentančni odmor, med katerim bomo skušali čim več delati z igralci in jih navaditi na nov sistem igre, ki bo, upamo, prinesel pozitivne rezultate," so bile besede Nikitovića ob prestopu v ljubljanske vrste.

Na klopi se mu bo kot pomočnik trenerja pridružil še Goran Tadić. Moštvo bo v torkovih jutranjih urah odpotovalo v Turčijo, kjer jih v sredo ob 18. uri čaka obračun sedmega kola Lige prvakov z Bešiktašom.