Zvezane roke Zorana Martića

V sredo je za Cedevito Olimpijo prišlo zadnje dejanje poglavja, ki ga bodo po koncu letošnje sezone skušali čim hitreje zakopati na dno zgodovine ljubljanskega kluba. Ob finalni seriji lige Nova KBM je bilo jasno, da si želijo letošnjo sezono kar se da najhitreje zaključiti vsi – igralci, vodstvo kluba, pa tudi trener Zoran Martić, ki je po odhodu Simoneja Pianigianija v začetku letošnjega koledarskega leta kot zamenjava stopil v zelo neudobne čevlje, ki si jih je po zadnjem pisku sirene v sredo v Domžalah tudi dokončno sezul, žezlo poveljevanja ekipi pa bo predal v roke Zvezdana Mitrovića, ki bo v novi sezoni vodil ljubljanski klub. Ob tem so v Ljubljani že zavihali rokave, pred vrati zmajevega gnezda pa naj bi bil slovenski reprezentant Aleksej Nikolić, ki je nazadnje igral v Franciji za Elan Chalon.

Bi se še enkrat odločil enako?

In medtem ko v Ljubljani snujejo moštvo in načrte za prihajajoče obdobje, pa je Martić končal še eno obdobje, ki ga je preživel v Ljubljani. Leta 2018 je bil namreč glavni trener članske zasedbe, ki jo je popeljal do naslova državnega prvaka, še prej je bil med drugim med letoma 2008 in 2010 pomočnik glavnega trenerja. Ob vprašanju, ali bi se še enkrat odločil enako in sprejel ponudbo, če bi se zavedal, kaj vse ga čaka pri Olimpiji v slabega pol leta, pa je moral kar malce zajeti sapo.

Cedevita Olimpija je sezono sklenila s trojno domačo krono, a razočarala v ligi ABA, še veliko bolj pa tudi v Eurocupu. Foto: www.alesfevzer.com

"Iskreno, ne vem. Če bi vedel, da ne bom imel res nobene možnosti in vpliva na kadrovanje, potem bi se mogoče odločil drugače, kot sem se. Že tako ali tako je bilo blizu, da bi celotna stvar takrat razpadla. Če bi bil v igri kateri koli drug klub, bi takrat verjetno odklonil. Ker pa sem v tem klubu delal pod povsem različnimi vodstvi v trenutkih, ko smo bili na vrhu, in tistih, ko smo bili na samem dnu in tik pred tem, da nas ugasnejo, sem se odločil, kot sem se. Verjetno so svoje naredile tudi emocije do tega kluba. Je, kar je, gremo naprej," je Martić. "Očitno se mene kliče samo takrat, ko gre vse narobe, ker kot kaže, ni nihče dovolj nor, da bi to sprejel," se je še pošalil.

59-letni strateg je Cedevito Olimpijo popeljal še do 21. naslova slovenskega prvaka. Cedevita Olimpija je finale proti Kansai Helios Domžalam dobila s 3:0 v zmagah in dodala še zadnji mozaik k trojni domači kroni. "Ta finalna serija je preslikava naše celotne sezone, ko smo vedno kazali dva obraza. Ko smo bili motivirani in pravi, smo znali igrati zelo všečno košarko, ko pa so se kazale slabosti in ego, pa delujemo tako, kot smo na marsikateri tekmi. Ljudje domače lovorike jemljemo preveč samoumevne. Lani, ko je bila ekipa v bistveno boljšem stanju, je v finalu izgubila eno tekmo. Končnico smo sklenili brez poraza, zame je to pomembno, za nekatere pač ne," je bil jasen Martić.

Karlo Matković je v začetku februarja zapustil Ljubljano. Foto: www.alesfevzer.com

Martić: Na to sem bil res totalno nepripravljen

Ta je v zadnjega slabega pol leta naletel na številne ovire, ob katerih je največkrat lahko le skomignil z rameni in se vdal v klavrno usodo sezone, s katero se je vodstvo kluba sprijaznilo že pred njegovim prihodom. Ob bogati finančni pogodbi s Pianigianijem, ki je močno zarezala v finančno sliko Olimpije, pa neposrečeni kombinaciji nekaj domačih igralcev s številnimi tujimi košarkarji, je sodu dno izbil odhod Karla Matkovića v začetku februarja.

Tudi ob morebitnih željah po okrepitvah znotraj sezone je imel Martić zvezane roke. "Nisem vedel, da bo tako hitro po mojem prihodu prodan Matković. Na to sem bil res totalno nepripravljen, pogovarjali smo se o tem, a sem bil prepričan, da bo šel po koncu sezone, sploh tudi glede na stanje v ligi NBA. Moja napaka je bila to, da nisem vedel, da smo porabili že vse licence za tuje košarkarje, ker so bile nekatere reakcije v tistih trenutkih nujno potrebne že zaradi vzdušja, pa tudi zato ker nekaterih zadev enostavno nimamo. Že profil nekaterih igralcev je pomenil, da nekaterih stvari v ekipi ni bilo mogoče popraviti. Potem pa je tu še morala, ki je bila takrat po tistih 13 evropskih porazih na ničli. Takrat bi potrebovali svežo kri, nekoga brez vseh teh travm s porazov. Marsikatero tesno končnico smo potem izgubili ravno zaradi spomina na to, kar se nam je dogajalo pred tem," je prepričan Martić.

O komunikaciji z vodstvom kluba znotraj sezone pa nadaljeval: "Kar se tiče komunikacije, je bilo tako, da so me pri odhodu Matkovića poklicali in samo povedali, da gre. Potem so mi rekli, naj ne obupam (smeh, op. p.). Sam nisem imel pri tem in pri ostalih kadrovskih zadevah praktično nobene besede," je bil jasen Martić, ki se je nato moral sprijazniti z nastalo situacijo.

"Kar se tiče komunikacije, je bilo tako, da so me pri odhodu Matkovića poklicali in samo povedali, da gre. Potem so mi rekli, naj ne obupam (smeh, op. p.)," je dejal Martić. Foto: www.alesfevzer.com

"S tem, ko so prodali Matkovića, so dali signal vsem, da nimajo več ambicij, po drugi strani pa so cilji ostali nespremenjeni. Niti en cilj se kljub dogajanju napram začetku sezone ni spremenil. Takrat se je vodstvo kluba začelo ukvarjati z pripravo in zadevami na novo sezono in kakor koli obrnemo se je to dobro čutilo. To nam tudi nikakor ni pomagalo pri temu, da bi sezono skušali bolje izpeljati. Na koncu pa se je dokončno obrnilo na tistih dveh tekmah z Mego, ki je Olimpijo že pred mojim prihodom dvakrat suvereno premagala. To ni bila neka indijanska ekipa, Mega je razkrila slabosti, ki smo jih imeli tekom celotne sezone in jih ne moreš skriti," je prepričan Martić.

Varčevanje denarja za prihodnjo sezono

Po njegovem prihodu sta se v klub vrnila Zoran Dragić in Alen Omić, ki sta imela sicer pred začetkom sezone s klubom sklenjeno veljavno pogodbo, a je Pianigiani že na začetku priprav jasno pokazal, da na njiju ne bo računal. A to je bila le ena izmed grotesknih potez kluba v minuli sezoni. "Kdorkoli se je kadarkoli ukvarjal z ekipnim športom, si lahko predstavlja, kaj vse našteto pomeni za kemijo in ekipo. Prepričan sem, da da brez Omića ne bi osvojili niti pokala, ker smo imeli takrat še težave s poškodbami. Potem se je poškodoval Amadou Sow in se ni iskalo menjave, Sean Armand se je vrnil z 20 kilogrami presežka in ni bilo reakcije, poškodovala sta se tudi Jaka Klobučar in Luka Ščuka, pa se ni iskalo rešitev. Vodstvo je v vsem tem času varčevalo denar za prihajajočo sezono, ko se bo krenilo iz ničle," je še dodal Martić, ki pa bo v prihodnjem poglavju znova le zunanji opazovalec dogajanja ljubljanskega moštva.

