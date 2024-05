Liga Nova KBM, finale, druga tekma

Nedelja, 26. maj:

Ljubljančani so veliki favoriti za 21. naslov državnega prvaka. Domžalčani lovijo tretjo lovoriko v klubski zgodovini in prvo po letu 2016. V prejšnji sezoni sta se prav tako v finalu merila ista tekmeca, takrat je bil rezultat v zmagah 3:1 za Ljubljančane. Cedevita Olimpija obenem lovi trojno krono v sezoni, osvojila je že superpokal in pokal Spar. Letošnji finale je sicer že šesti med Heliosom in Olimpijo. Domžalčani so dobili zgolj enega, leta 2007.

Kapetana Jaka Blažič in Blaž Mahkovic sta bila najboljša strelca tekme. Oba sta dala 22 točk. Foto: www.alesfevzer.com Druga tekma finala se je v nedeljo igrala v ljubljanski hali Tivoli, a pred zelo skromnim številom navijačev (okoli 300). Zmaji so prvo tekmo v petek dobili s 94:87. Na drugi je kazalo na lažjo zmago Ljubljančanov. Dve minuti pred koncem druge četrtine so povedli za 11 točk, na glavni odmor pa odšli s prednostjo 47:38. V domžalskih vrstah je manjkal Žiga Daneu.

A Helios se ni predal, pred zadnjo četrtino je imel ulovljiv zaostanek s 57:60. Z le osmimi igralci, brez pravega centra, so Domžalčani osem minut do konca tekme povedli s 66:64. Pokazali so več želje. Ljubljančani so slabo metali za tri točke, a se v zadnjih minutah zbrali v obrambi in naredili odločilno razliko. Minuto do konca so povedli z 80:73 in druga zmaga v finalni seriji je bila njihova.

Alen Omić in soigralci lahko lovoriko dvignejo že v sredo v Domžalah. Foto: www.alesfevzer.com

To je bil tudi končni izid tekme, za katerega so največ prispevali kapetan Jaka Blažič z 22 točkami, Shawn Jones (12 točk) in Justin Cobs in Zoran Dragić s po 10 točkami. Cedevita Olimpija je imela kar 50 skokov (11 Luka Ščuka, devet Alen Omić), za tri je sicer metala samo 20-odstotno (6/30). Na drugi strani je imel Helios le 32 skokov, z 22 točkami pa je izstopal kapetan Blaž Mahkovic. S 16 točkami se je dokazal še Tibor Mirtić.

