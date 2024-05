Ni manjkalo vroče krvi: "Tega ne bom komentiral"

Cedevita Olimpija je v petek dobila prvo tekmo finala košarkarske lige Nova KBM proti Kansai Helios Domžalam. Ljubljanska zasedba je morda celo težje od pričakovanj v končnici strla odpor Domžalčanov in slavila s 94:87. V zaključku tekme je ob precej izenačenem rezultatu na parketu prišlo tudi do nekaj vroče krvi.

Čeprav finale košarkarskega državnega prvenstva že dolgo ni več to, kar je pomenil v preteklosti, pa je bil naboj v petek v Domžalah primeren finalu in boju za lovoriko. Nepopustljiva domžalska ekipa favorizirani Cedeviti Olimpiji skozi celotno tekmo ni dovolila, da bi si priigrala zajetnejšo prednost, v izenačenem zaključku pa so se Ljubljančanom nekajkrat zatresla tudi tla pod nogami. Še posebej vroče je bilo dobro minuto pred koncem, ko je ob poskusu protinapada Blaža Mahkovica in zaostanku Heliosa s 83:88 Mahkovic s komolcem zadel Jako Blažiča, ki se je postavil v obrambi, ob tem pa je Blažič zakrvavel pod očesom. Blažič, ki so mu sodniki ob tem dosodili osebno napako, je zatem skočil proti Mahkovicu, zatem pa je okrvavljen odšel s parketa.

V zaključku zavrelo na relaciji Blažič – Mahkovic

Vidno nervozni Ljubljančani so imeli precej težav z zelo agresivno obrambo Heliosa, ob tem pa jim je živce načenjal še sodniški kriterij. Takoj ob povratku na parket je zakrpani Blažič stopil proti Mahkovicu in mu povedal nekaj besed ter si prislužil tehnično napako. Domžalčanom kljub temu ni uspelo izkoristiti daril nasprotnika, na koncu pa se je zmage veselila Olimpija.

Cedevita Olimpija je v finalni seriji povedla z 1:0. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

"Ne bom komentiral dogajanja ob koncu tekme, je, kar je. To je finale in spodbuda, da bomo tudi mi na naslednji tekmi še bolj fizični, tako da bom vse skupaj vzel kot eno dodatno motivacijo," je po koncu dejal Blažič. "Po pravici povedano Jake sploh nisem videl, videl sem, da se je odprla pot do koša, njegova glava pa se je znašla tam. Nisem ga namerno, tudi sodniki so pogledali posnetek in je bilo to očitno. On je to vzel kot nameren udarec in mislim, da je bila zasluženo dosojena osebna napaka. Mislim, da je to čar teh finalnih obračunov," pa je dogajanje pokomentiral kapetan Heliosa Mahkovic.

Martić: Pokazali smo dovolj čvrstosti in zbranosti

Ljubljančani so tako kljub nekaj težavam naredili prvega od treh potrebnih korakov k osvojitvi 21. lovorike državnih prvakov. "Helios je bil v drugem polčasu zelo razigran, zadeli so veliko trojk, tako da je to zagotovo nekaj, na kar moramo biti pozorni naslednjo tekmo. Pomembna je le zmaga, čeprav ni bila lepa. To je zdaj že nekakšen naš sindrom skozi celotno sezono z nekaj vzponi in še več padci. Moramo biti veliko bolj zbrani in izkoristiti to, kar imamo. Mislim, da smo bolje fizično pripravljeni od košarkarjev Heliosa in da jim moramo to vsiliti skozi celotno tekmo. Zdaj gremo v Tivoli po drugo zmago," je še dodal Blažič.

Zoran Martić je svojo ekipo popeljal do prve zmage. Foto: www.alesfevzer.com

Z lovoriko pa se želi od klopi Cedevite Olimpije posloviti trener Zoran Martić. "Videlo se je, da so košarkarji Heliosa sproščeni, zadevali so še več kot običajno, a smo na koncu pokazali dovolj čvrstosti in zbranosti, da smo tekmo zasluženo dobili. Vedeli smo, da ne bo serije konec v eni tekmi, pozna se tudi, da imamo nekaj težav s poškodbami. Zadnjih odločitev raje ne bi komentiral, ker bi bile lahko te na koncu tudi nekoliko drugačne," je dogajanje na parketu pokomentiral strateg Cedevite Olimpije.

Novaković kljub porazu zelo zadovoljen

Kljub porazu so bili vidno zadovoljni s prikazanim v taboru domžalskega Heliosa, ki je že z uvrstitvijo v finale presegel zastavljeni cilj pred začetkom končnice. Ni manjkalo veliko, da bi v Domžalah uprizorili tudi prvovrstno presenečenje. "V zadnjih minutah smo imeli priložnost, da se povsem približamo ali celo povedemo, pa je Blaž zgrešil dva prosta meta. Tudi sicer smo slabo metali proste mete, mogoče se je na tem področju tekma prelomila, saj je Olimpija dala dvanajst točk več iz prostih metov kot mi. Čestitke Olimpiji za zmago, sploh pa mojim igralcem za trud, saj so dali od sebe čisto vse, česar so bili v tem trenutku zmožni. Kljub porazu sem seveda zadovoljen, neumno bi bilo zdaj govoriti o razliki v kakovosti med obema ekipama in posamezniki," je bil s prikazanim zadovoljen trener Heliosa Damjan Novaković, ki je pred začetkom te sezone prevzel vodenje mlade domžalske ekipe.

"Kljub porazu sem seveda zadovoljen, neumno bi bilo zdaj govoriti o razliki v kakovosti med obema ekipama in posamezniki," je dejal Novaković. Foto: www.alesfevzer.com

V tej je s 34 leti daleč najbolj izkušen kapetan Mahkovic. "Zgrešili smo preveč prostih metov, na koncu smo imeli možnost zadeti tudi trojko, a žoga ni želela skozi obroč. Čakamo naslednjo priložnost. Videli smo, da lahko z njimi igramo in se borimo, vedeli smo, da se ne bomo predali. Celo tekmo smo bili zraven, na koncu takšni porazi najbolj bolijo. Zdaj bomo imeli dan časa za počitek in analizo tekme. Poskušali bomo biti še boljši in morda nam uspe v Tivoliju presenetiti," je pred nedeljsko drugo tekmo povedal Mahkovic.

