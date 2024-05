Domžalčani znova osvojili Novo mesto in se pridružili Olimpiji

V torek se je v Novem mestu odločalo o drugem finalistu državnega prvenstva v košarki. Kansai Helios Domžale so še drugič v polfinalu v gosteh ugnali Krko. Tokrat so zmagali s 72:65 in si zagotovili nastop v finalu, kjer jih čaka spočita Cedevita Olimpija.

V finalu lige Nova KBM bosta tretjič zapored igrala Cedevita Olimpija in Kansai Helios. Ljubljančani so polfinalno serijo proti GGD Šenčurju končali po dveh tekmah, Domžalčani pa so bili danes v odločilni tretji v Novem mestu boljši od Krke z 72:65. Finalna serija na tri zmage se bo začela v petek, 24. maja, v Domžalah. Druga tekma v Tivoliju je na sporedu v nedeljo, 26. maja.

Cedevita Olimpija se bo v finalu potegovala za 21. naslov državnega prvaka in četrtega v nizu, Kansai Helios pa je bil doslej prvak v sezonah 2006/07 in 2015/16.

Krka je sklenila sezono, v kateri je igrala finale pokala Spar ter si po spletu srečnih okoliščin zagotovila sodelovanje v ligi Aba tudi v prihodnji sezoni. Ob tem je redni del lige Nova KBM končala na prvem mestu z izkupičkom 22-5.

Žiga Daneu je prispeval 10 skokov in 8 točk. Foto: www.alesfevzer.com

Kansai Helios je zasluženo še drugič v seriji slavil v Novem mestu. Izkoristil je kratko klop Krke, ki je večino tekme znova odigrala z vsega šestimi igralci.

Sredi zadnje četrtine so gostje povedli z 61:51, domači so se tri minute pred koncem približali na 64:61, končna odločitev pa je padla minuto in pol pred zaključkom, ko je kapetan Blaž Mahkovic (17 točk, 5 skokov, 5 podaj) zadel trojko za 69:61.

Pri zmagovalcih so bili dvomestni še Malcolm Bernard (12 točk), Tibor Mirtič (10 točk), Jan Copot (10 točk, 7 skokov) ter Žiga Daneu (10 skokov, 8 točk). Za Krko sta največ točk zbrala Robert Jurković (15 točk, 7 skokov) in Leon Stergar (14 točk).

Liga Nova KBM, polfinale, tretja tekma

Torek, 21. maj: