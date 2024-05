Znan še zadnji, 16. klub v ligi ABA

Košarkarji Spartaka iz Subotice bodo prvič v klubski zgodovini igrali v ligi Aba, ki se širi na 16 klubov. Mesto med elito so si zagotovili z naslovom v ligi Aba 2.

V finalu so na obeh tekmah premagali Vojvodino. Na prvem srečanju v Novem Sadu so slavili s 74:73, na povratnem na domačem parketu pa so bili boljši z 80:74.

Tako je znanih vseh šestnajst udeležencev prihodnje sezone. Poleg 14 ekip iz te sezone - barve Slovenije bosta znova zastopala Cedevita Olimpija in Krka - sta to še Spartak in Dubaj.