Zaključni žogi za Helios in Cedevito Olimpijo

Danes bo v domžalski športni dvorani na sporedu druga polfinalna tekma lige Nova KBM med ekipama Kansai Helios Domžale in Krko. Na prvi tekmi so se zmage veselili varovanci Damjana Novakovića, ki si lahko tako že zagotovijo nastop v finalu.

Košarkarji Kansai Helios Domžal in Krke se bodo pomerili še petič v aktualni sezoni in drugič v domžalski športni dvorani. Varovanci Gašperja Okorna bodo poskusili še drugič v sezoni slaviti proti domžalski zasedbi, edino zmago so zabeležili v 27. krogu v domači dvorani, s čimer so si zagotovili prvo mesto v prvem delu tekmovanja lige Nova KBM. V primeru gostujoče zmage Krke bo tretja polfinalna tekma odigrana v Novem mestu, in sicer 21. maja.

V nedeljo bo finale v Hali Tivoli lovila še Cedevita Olimpija, ki je bila na prvi tekmi z 98:86 boljša od Šenčurja.

Liga Nova KBM, polfinale, drugi tekmi

Sobota, 18. maj:

Nedelja, 19. maj: