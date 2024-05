Cedevita Olimpija in Kansai Helios rutinirano do prvih zmag

V košarkarski ligi Nova KBM se je začel boj za finale. Krka v Novem mestu na prvi polfinalni tekmi z domžalskim Kansai Helios ni imela pravih možnosti. Gostje so tekmo dobili s 86:70. Končana je bila že v dobri uri in pol. Le 10 minut več je trajala prva tekma med Šenčurjem GGD in Cedevito Olimpijo. Ljubljančani so jo dobili z 98:86.

Na sredini prvi polfinalni tekmi je Cedevita Olimpija ob polčasu v Šenčurju vodila za tri točke, v drugem delu igre si je hitro priigrali 10 točk naskoka in nato rutinirano tekmo pripeljala do konca (največ je vodila za 13 točk). Najboljši strelec je bil sicer član Šenčurja Matej Čibej, ki je dal 23 točk. Kar devet košarkarjev je bilo dvomestnih, za ljubljansko ekip sta največ prispevala Alen Omić (20 točk, osem skokov) in Jaka Blažič (18).

"Gremo naprej. To je treba pozabiti. Malo se moramo spočiti in gremo po drugo zmago," je po zmagi dejal Omić, ki si za drugo tekmo želi bolj agresivnega pristopa sebe in soigralcev. "Oni so se prišli tepsti. Sojenja ne bom komentiral." Trener Zoran Martič je pričakoval motivirane Šenčurjane. "Mislim, da smo bili dovolj zbrani, da smo znali odgovoriti na njihovi čvrsto igro in smo nadzorovali rezultat celotno tekmo."

Prva tekma polfinala je potekala v torek v Novem mestu. Ekipi se dobro poznata, saj je bil to že njun četrti medsebojni obračun v sezoni. Domžalčani so slavili dvakrat, Novomeščani pa enkrat, in sicer ob zaključku prvega dela lige, s čimer so si priigrali prednost domačega parketa. A je na prvi tekmi niso unovčili. Ob polčasu je bilo 33:37, v tretji minuti drugega polčasa je Krka prišla do izenačenja na 41:41, nato pa je Helios naredil odločilno razliko. V naslednjih dobrih 13 minutah je bil delni izid 38:18 za Domžalčane. Pet minut do konca je bila ob izidu 79:59 tekma bolj ali manj odločena, zadnje minute so tako minile v znamenju nekaj atraktivnih akcij, saj ni bilo več prave obrambe.

Helios iz Domžal je naredil razliko ob koncu tretje in na začetku zadnje četrtine. Žiga Daneu je dal 12 točk in imel osem skokov. Foto: www.alesfevzer.com Za končni izid 86:70 so za Helios največ prispevali Jan Copot s 15 točkami, Perttu Blomgren in Tibor Mirtič s po 14, Malcolm Bernard in Žiga Daneu pa sta dala po 12 točk. Pri poraženi ekipi je bil z 19 točkami najboljši strelec Robert Jurković. Krka je imela kar 15 izgubljenih žog. Če je ponedeljkova prva finalna tekma lige ABA med Crveno zvezdo in Partizanom trajala kar dve uri in pol (pa ni bilo podaljška), pa je bila ta tekma v Novem mestu končana v nekaj več kot uri in pol.

Druga tekma bo v soboto, 18. maja v Domžalah, morebitna tretja pa 21. maja. Druga in morebitna tretja tekma na dvoboju Cedevita Olimpija - Šenčur sta na sporedu dan pozneje. V nedeljo bodo zmaji domačo tekmo gostili v hali Tivoli.

Liga Nova KBM, polfinale, prvi tekmi

Torek, 14. maj:

Sreda, 15. maj: