Tesna prva tekma, z dvojnim dvojčkom Omića zmaga Olimpiji

Cedevita Olimpija je dobila tesno prvo finalno tekmo državnega prvenstva v košarki. Kansai Helios je premagala s 94:87. Še 40 sekund do konca so Domžalčani zaostajali le dve točki. Z 20 točkami in 10 skoki je bil statistično najboljši posameznik tekme Alen Omić. Slovenska reprezentanta Zoran Dragić in Jaka Blažič sta za ljubljansko ekipo dala 19 oziroma 16 točk, pri domačih je bil z 19 točkami prvi strelec Malcolm Bernard.

Blaž Mahkovic je dal 15 točk. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Favorizirani gostje so si nekajkrat priigrali nekaj točk naskoka, a so se Domžalčani vztrajno vračali. Nadoknadili so slab začetek po zaostanku 2:9, v drugi tretjini pa so bili povsem enakovredni, prišli tudi do vodstva (33:32) in potem s trojko ob sireni izenačili na 48:48. V tretji četrtini se je sprva gostujoča zasedba spet odlepila, sedem točk naskoka pa je prenesla tudi v zadnjih deset minut.

A so domači košarkarji še enkrat poskrbeli za zanimiv finiš. Po zaostanku 71:80 so se s serijo trojk vrnili in Jan Copot jih je za trenutek spet popeljal do vodstva (83:82). Toda tako hitro, kot so do vodstva prišli, so ga tudi zapravili. Gostje so s koši Justina Cobbsa in Zorana Dragića spet imeli nekaj več naskoka, še zadnjič pa sta bili ekipi skupaj po prostem mestu Blaža Mahkovica manj kot minuto pred koncem, ko je znižal na 87:88.

Zaključek je nato pripadel Cedeviti Olimpiji; Cobbs ter Alen Omić (z 20 točkami najboljši strelec tekme) sta poskrbela za 92:87, Mahkovic je 16 sekund pred koncem zgrešil met za tri, Luka Ščuka pa postavil končnih 94:87. Ob Omiću je bil pri zmagovalcih najbolj razpoložen Dragić z 19 točkami, za Kansai Helios pa sta jih največ dosegla Malcolm Bernard (19) in Rok Nemanič (16).

Ljubljančani so favoriti za 21. naslov državnega prvaka. Domžalčani lovijo tretjo lovoriko v klubski zgodovini in prvo po letu 2016. V prejšnji sezoni sta se prav tako v finalu merila ista tekmeca, takrat je bil rezultat v zmagah 3:1 za Ljubljančane. Cedevita Olimpija obenem lovi trojno krono v sezoni, osvojila je že superpokal in pokal Spar.

Kapetan Cedevite Olimpija Jaka Blažič je dal 16 točk. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

"Prvi polčas smo dobili preveč točk. Tretjo četrtino smo dobro odprli, prišli na 10 točk prednosti, a so nato zadeli štiri, pet, šest norih trojk in so se približali. Na koncu je bilo nekaj vroče krvi, a smo zmagali," je črto pod prvo tekmo potegnil Dragić, ki na naslednji pričakuje boljšo obrambo. Trener Ljubljančanov Zoran Martič je dodal: "Helios je sproščen, ima prednost domačega terena. So dobra strelska ekipa, a so v določenih trenutkih vseeno zadevali več, kot je običajno. A smo pokazali več zbranosti, da smo tekmo na koncu zasluženo dobili."

Finalna serija se bo igrala na tri zmage. Druga tekma bo na sporedu 26. maja, in sicer ob 17.30 uri, v Tivoliju. Tretja tekma bo zopet v Domžalah, in sicer 29. maja, s pričetkom ob 20. uri. Morebitni četrta in peta tekmi bosta na sporedu prvega junija, ob 18.00 v Ljubljani in nato tretjega junija, ob 20. uri v Domžalah.

Liga Nova KBM, finale, prva tekma

Petek, 24. maj: