Bo zadnje dejanje postreglo s senzacijo?

Še tretjič zapored se bo vrhunec dogajanja v slovenskem klubskem košarkarskem okolju odvil na relaciji Domžale–Ljubljana, saj se bosta še tretjič v nizu za slovensko krono pomerila Kansai Helios Domžale in Cedevita Olimpija. "Mogoče nam v tretje vendarle uspe," je na novinarski konferenci pred tekmo v smehu dejal Blaž Mahkovic, ki ga s soigralci čaka tudi tretji poizkus z ljubljansko ekipo to sezono. Ekipi sta se namreč do zdaj pomerili dvakrat, na uvodu v sezono je Cedevita Olimpija v superpokalu slavila s 76:59, v polfinalu pokalnega tekmovanja pa so bili Ljubljančani februarja boljši s 95:81.

Zasedba Zorana Martića bo v finalu velika favoritinja in vse prej kot 21. naslov Ljubljančanov bi bilo veliko presenečenje. Helios je do zdaj na slovenski prestol stopil dvakrat, nazadnje v sezoni 2015/16. Lani, ko sta se isti ekipi srečali v finalu, je bil rezultat 3:1, v sezoni 2021/22 pa je bila Cedevita Olimpija boljša s 3:0. To bo sicer že šesti finale med Heliosom in Olimpijo. Domžalčani so dobili zgolj enega, leta 2007, medtem ko so drugi naslov leta 2016 osvojili nad Zlatorogom.

Pri Cedeviti Olimpiji bodo superpokalu in pokalu skušali dodati še naslov državnega prvaka. Foto: www.alesfevzer.com

Novaković zadovoljen s sezono

Domžalčani bodo v finalu nastopili brez edinega centra Djitteja, ki že en mesec ne igra. "Vemo, da je ekipa Olimpije sestavljena za veliko večje stvari, kot je finale slovenske lige. Največ težav pričakujemo pod košem, saj bomo pogrešali Djitteja, med drugim imamo pod košem tri mlade igralce. Tu vidim največ težav, a težave pričakujem vsepovsod. Glede na to, da smo svoje cilje dosegli, se bomo gotovo v finale podali bolj sproščeno kot Olimpija, ki gotovo pričakuje hiter zaključek finalne serije (3:0) z visoko razliko. Na nas je, da to preprečimo in naredimo finale zanimiv," je prepričan trener Heliosa Damjan Novaković, ki se je pred začetkom te sezone preselil na klop Domžalčanov.

"V klubu smo izredno zadovoljni s tem, kar smo dosegli to sezono. Presegli smo cilje na domačem prvenstvu, saj smo imeli nemalo težav s poškodbami, morali smo tudi menjati igralce. Čeprav stvari niso potekale tako, kot smo želeli, smo tu. Klub mora biti zadovoljen glede na zamenjavo strokovnega štaba in večino igralcev s tem. Kot sem že dejal, smo morali tudi med sezono menjati igralce. Ob vsem tem je uspeh še večji," je še dodal Novaković.

Damjan Novaković je v svoji prvi sezoni na čelu Heliosa ekipo popeljal v finale lige Nova KBM. Foto: www.alesfevzer.com

Cedevita Olimpija po trojček na domačem parketu

Veliko manj razlogov za zadovoljstvo imajo po tej sezoni v taboru Cedevite Olimpije, ki je v Eurocupu na 18 odigranih tekmah zmagala le enkrat, tudi tekmovanje v ligi Aba so Ljubljančani sklenili prej od pričakovanega, potem ko jih je v četrtfinalu izločila Mega. Za tolažbo oziroma kar dolžnost si želijo zdaj pri Olimpiji po superpokalu in pokalu osvojiti vsaj še tretjo domačo lovoriko v tej sezoni.

"Čestitam Domžalčanom za uvrstitev v finale in pa svojim igralcem, ki so dobro opravili končnico. Tudi jaz si želim, da bi bile finalne tekme čim bolj kakovostne in da bi bilo čim več gledalcev na tekmah. Želimo si tudi, da se tekme končajo s čim manj poškodbami. Na koncu naj zmaga najboljši, mi imamo seveda cilj še četrtič zapored osvojiti naslov. Prepričan sem, da Domžalčani v finale niso prišli samo igrati," je pred začetkom finalne serije dejal trener ljubljanske ekipe, ki se bo po koncu sezone poslovil od trenerskega mesta Olimpije.

"Imamo motivacijo, da osvojimo lovoriko, kakršnakoli je že bila sezona," je poudaril Blažič. Foto: www.alesfevzer.com

V ljubljanski zasedbi se sicer po koncu sezone obetajo številne spremembe, prva od večjih se je že odvila, saj je v slovo pomahal športni direktor Vlado Ilievski, na njegovo mesto pa prihaja Chechu Mulero. Kljub klavrnemu izkupičku se želijo od klubskega tekmovalnega obdobja z lovoriko posloviti tudi košarkarji. "Glede na dogajanje v sezoni nas že nič več ne more presenetiti. Imamo motivacijo, da osvojimo lovoriko, kakršnakoli je že bila sezona. Gremo v to serijo maksimalno angažirano, pristop bo pravi. Na koncu naj zmaga najboljši," je dejal kapetan Zmajev Jaka Blažič.

Preberite še: