Vroče na terenu Dončićevih, po maratonu se je smejalo Edmontonu

V dvorani American Airlines Center, ki jo še kako dobro pozna slovenski košarkarski as Luka Dončić, saj v njej nastopa s svojimi Mavericksi v ligi NBA, se je začel konferenčni finale zahodne konference lige NHL med Dallasom in Edmontonom. Po golu kapetana Edmonton Oilers Connorja McDavida v drugem podaljšku se je po prvi tekmi smejalo kanadski ekipi.

Tako kot finale vzhodne konference se je tudi finale na zahodu začel z zmago gostujoče ekipe. Gledalci v Dallasu so spremljali dolgo srečanje, ki se je končalo šele v drugem podaljšku.

Gostje iz Edmontona so povedli v začetku druge tretjine, ko je zadel nemški ostrostrelec Leon Draisaitl, dobre tri minute pozneje pa je Zach Hyman zvišal na +2. A kanadsko moštvo vodstva ni znalo zadržati do konca rednega dela. Tyler Seguin je kaj hitro po zaostanku z 0:2 Dallas približal Edmontonu, v 57. minuti pa zadel še drugič in izsilil podaljšek.

Edmonton je v seriji na štiri zmage povedel z 1:0. Foto: Reuters

V prvih 20 minutah podaljšanje igre sta mreži mirovali, v začetku druge pa je na sceno stopil kapetan Edmontona Connor McDavid in zadel za prvo zmago v seriji, v kateri igrajo na štiri zmage.

Tudi drugo srečanje bo na terenu Dallasa, nato pa se bo serija preselila v Kanado.

Liga NHL, 23. maj:

Konferenčni finale: Vzhod:

New York Rangers – Florida Panthers /0:1/ Zahod:

Dallas Stars - Edmonton Oilers /0:1/



// razmerje v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1

