Krvniki Kopitarjevih so se igrali z vodstvom, a na koncu jim je uspelo

Znan je še zadnji udeleženec konferenčnega finala lige NHL. To so postali hokejisti Edmonton Oilers, ki so na odločilni sedmi tekmi Vancouver Canucks premagali s 3:2. Naftarje – v prvem krogu končnice so izločili Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja – v boju za veliki finale čaka najboljša ekipe rednega dela zahodne konference Dallas Stars. V finalu vzhoda se bodo New York Rangers pomerili s Florida Panthers.