Edmonton podaljšal upanje in sezono

Evan Bouchard in Ryan Nugent-Hopkins sta dosegla gol in dve podaji za Edmonton Oilers, ki je dosegel zmago s 5:1 proti Vancouver Canucks v šesti tekmi polfinala zahodne konference končnice severnoameriške hokejske lige v dvorani Rogers Place v Edmontonu. Ekipi sta poravnani 3:3 v zmagah.

Dylan Holloway je popeljal Edmonton v vodstvo z 1:0 v deveti minuti prve tretjine. Zach Hyman je za Oilers, ki so redni del sezone končali kot drugi nosilec pacifiške divizije, dosegel svoj deseti gol v končnici lige NHL. Stuart Skinner je dosegel 14 obramb.

Edmonton je v prvem krogu končnice izločil Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja s 4:1 v zmagah.

Nils Hoglander je dosegel edini gol za Vancouver, Arturs Šilovs pa je zbral 22 obramb za Canuckse, ki so v končnico vstopili kot prvi nosilec tihomorske skupine. Odločilna sedma tekma drugega kroga končnice lige NHL v seriji na štiri dobljene tekme bo v torek v Vancouvru.

Boljši iz tega povsem kanadskega obračuna se bo za mesto v velikem finalu za Stanleyjev pokal pomeril z ekipo iz Teksasa Dallas Stars, ki so s 4:2 v zmagah izločili Colorado.

Na vzhodu sta znana oba konferenčna finalista. NY Rangers, ki so s 4:2 izločili Carolino, se bodo za veliki finale lige NHL, udarili s Florido, ki je s 4:2 v zmagah odpravila Boston.

"Nič, zaradi česar bi bil zadovoljen ali navdušen. Pravkar smo si kupili še en dan in od naše ekipe bi pričakoval enako stopnjo nujnosti in odločnosti, da naredimo tisto, kar moramo narediti," je v izjavi za nhl.com povedal kapetan naftarjev Connor McDavid, ki je pomagal s tremi podajami. "Pričakoval bi, da bo tudi Vancouver odigral boljšo igro, in pričakoval bi, da bo zelo konkurenčna, odlična sedma igra."

Pri Vancouvru so se nadejali, da bodo izkoristili prvi zaključni plošček za napredovanje v konferenčni finale. "Seveda sem malo razočaran, vendar pa vem, da se lahko vrnemo, kar smo že velikokrat dokazali," je dejal trener Vancouvra Rick Tocchet.

"Naša naloga je, da to tekmo čim prej pozabimo. Nekateri fantje vedo, da morajo igrati bolje, imamo na voljo 48 ur, da si povrnemo energijo. To bo sedma tekma. Ljudje bi ubijali, če bi bili lahko v položaju, v katerem smo, zato se moramo vesti tako, da si želimo biti v tej situaciji. Na naslednji tekmi pa je treba igrati, kot da želiš biti junak, tako mislim," je odločno revanšo napovedal trener Vancouvra.

