V severnoameriški hokejski ligi NHL je znan prvi polfinalist bojev za Stanleyjev pokal. V konferenčni finale vzhodne konference so se ponoči prebili člani kolektiva iz New Yorka Rangers, ki so z zmago v gosteh s 5:3 na šesti tekmi konferenčnega polfinala iz končnice izločili hokejiste Carolina Hurricanes. Rangers so v predzadnji krog napredovali z izidom 4:2 v zmagah.

Rangers se bodo za mesto v finalu letošnje končnice prvenstva pomerili z boljšim iz obračuna med Florido in Bostonom. Florida vodi s 3:2 v zmagah.

Na zahodu so hokejisti Vancouver Canucks na peti tekmi povsem kanadskega konferenčnega polfinala na domačem ledu s 3:2 premagali Edmonton Oilers, ki so v prvem krogu izločili Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja. Vancouver je v tej seriji na štiri zmage naftarje potisnil na rob prepada in povedel s 3:2 v zmagah. Boljši iz tega obračuna se bo v finalu zahodne konference pomeril z boljšim iz serije med Dallasom in Coloradom. Dallas sicer vodi s 3:2 v zmagah.

Pošastna tretja tretjina Kreiderja

Rangers so redni del sezone končali z najboljšim dosežkom 55 zmag na 82 tekmah za 114 točk. Zmagovalci letošnjega predsedniškega pokala so v prvem krogu brez poraza s 4:0 v zmagah odpravili Washington Capitals. V drugem krogu so naleteli na bolj žilavega nasprotnika iz Severne Karoline, ki so s 4:1 v zmagah izločili New York Islanders.

A se je na šesti tekmi konferenčnega polfinala izkazal Chris Kreider, ki je v tretji tretjini dosegel hat-trick. Rangers pa so se vrnili po dveh golih zaostanka v PNC Areni.

"V slačilnici obstaja vera in zaupanje v fante, ki se je zgradilo v času, ki smo ga preživeli skupaj tukaj," je dejal kapetan Rangersov Jacob Trouba. "Vemo, kaj visi na nitki in koliko razpok lahko prenesemo. To stvar smo želeli končati nocoj, potem ko smo pustili, da nam je ušla v New Yorku, pri porazu na peti tekmi v ponedeljek. Temu smo namenili fokus. Vedeli smo, da imamo še eno tretjino, da to naredimo. Veliko fantov je naredilo velik korak."

Kreider je dosegel tri zadetke v razponu 8:58 minute v tretji tretjini za delni izid 4:3. Delo je dokončal Barclay Goodrow z golom v nebranjeno mrežo 49 sekund pred koncem.

Vincent Trocheck je dosegel gol in podajo, Artemi Panarin je imel dve podaji, Igor Šesterkin pa je zbral 33 obramb za Rangerse, ki so v končnico prišli kot prvi nosilec metropolitanske divizije. Štiri zadetke v tretji tretjini so dosegli v desetih strelih na gol.

"To je bila pošastna tretja tretjina," je trener New Yorka Peter Laviolette dejal o Kreiderjevi predstavi. "Mislim, Kreider je prevzel vse na svoja ramena in res je dosegel, kar si je zamislil. Bili so tudi ostali, toda na koncu dneva smo morali zabijati gole, in to je tisto, kar on počne, in to je tisto, kar je naredil nocoj."

Martin Nečas in Seth Jarvis sta zagotovila zgodnje vodstvo za Carolino, Sebastian Aho pa je konec druge tretjine zadel za 3:1. A Carolina ni zdržala pritiska.

V Vancouvru v Britanski Kolumbiji je bil proti koncu obračuna najbolj zbran J.T. Miller, ki je z zadetkom 31,9 sekunde pred koncem popeljal Canuckse do zmage nad Edmonton Oilers in velike prednosti v boju za finale zahodne konference.

Carson Soucy in Phillip Di Giuseppe sta zadela ob vrnitvi v postavo Vancouvra, ki bo skušal serijo skleniti na šesti tekmi v Edmontonu. Novinec v vratih Arturs Šilovs je za Canucks zbral 21 obramb.

Za Oilerse sta zadela Evander Kane in Mattias Janmark, vratar Calvin Pickard pa je zbral 32 obramb.

Liga NHL, 2. krog končnice, 16. maj:

Konferenčni polfinale: Zahod:

Dallas Stars – Colorado Avalanche /3:2/

Vancouver Canucks – Edmonton Oilers /3:2/ Vzhod:

New York Rangers – Carolina Hurricanes /4:2/

Florida Panthers – Boston Bruins /3:2/ // razmerje v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1

