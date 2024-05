Tik pred četrto tekmo konferenčnega polfinala med Colorado Avalanche in Dallas Stars, ki so jo Teksašani dobili s 5:1 in v seriji na štiri zmage povedli s 3:1, je v tabor Colorada prišla slaba novica. Z devetimi zadetki prvi strelec končnice Valerij Ničuškin je suspendiran za šest mesecev.

Kot poročajo ameriški mediji, je ruski napadalec kršil pravila podpornega programa lige NHL in združenja igralcev, v katerega je vključen zadnje mesece. Vzrokov, zakaj je Ničuškin vključen v podporni program, v ligi NHL javno ne razkrivajo. Po pisanju ESPN je program sestavljen iz štirih stopenj, 29-letnik je zdaj del tretje stopnje.

Štiri stopnje podpornega programa

Prva stopnja je vključitev v zdravljenje brez kazni. Druga stopnja predvideva, da se v primeru kršitve načrta zdravljenja prve stopnje hokejista lahko suspendira brez plačila, po določenem času pa lahko znova zaprosi za igranje. Tretja stopnja, zaradi kršitve programa na drugi stopnji, vključuje suspenz brez plačila za najmanj šest mesecev. Po tem roku lahko igralec znova zaigra. Zadnja, četrta stopnja, pa po kršitvi tretje stopnje predvideva najmanj enoletni suspenz, vrnitev v tekmovalni ritem pa ni zagotovljena. Za ruskim napadalcem je sicer statistično zelo uspešna sezona, na 54 tekmah rednega dela se je podpisal pod 53 točk, na devetih končnice pa pod deset, od tega devet golov. Foto: Reuters

Ničuškin je v letošnji sezoni zaradi kršitev manjkal od sredine januarja do drugega tedna marca, že lani pa je izpustil tekme končnice s Seattlom. Takrat naj bi se umaknil iz osebnih razlogov.

"Vala sem spoznal tako kot hokejista kot osebo, želim mu vse najboljše. Želim, da je srečen, da je zadovoljen v svojem življenju ne glede na to, ali je to z našo ekipo ali brez naše ekipe. Želim najboljše zanj in njegovo družino. Upamo, da bo našel mir in pomoč," je ob dogajanju za ligo NHL dejal trener Colorada Jared Bednar.