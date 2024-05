Carolina ostaja "med živimi", Dallas še korak bližje napredovanju

Hokejisti New York Rangers so imeli na voljo drugi zaključni plošček za napredovanje v finale vzhodne konference, a tudi tega niso izkoristili. Tekmeci Carolina Hurricanes so jih premagali s 4:1 in vsaj še za eno tekmo podaljšali sezono. Rangersi v seriji na štiri zmage vodijo s 3:2. Na drugem obračunu večera so si Dallas Stars z gostujočo zmago s 5:1 pri Coloradu priigrali zaključne ploščke za napredovanje. Teksašani zdaj v seriji vodijo s 3:1.

New York Rangers so konferenčni polfinale začeli s tremi zmagami, imeli priložnost, da s tekmecem »pometejo«, a Carolina Hurricanes so se na zadnjih dveh tekmah ohranili pri življenju. Tokrat so pred okoli 18.000 gledalci v Madison Square Gardnu zmagali s 4:1. Domači so v 27. minuti kljub igralcu manj povedli z golom Jacoba Troube, a nato je sledila razigrana zadnja tretjina gostov. Jordan Staal je 44. izenačil, Jevgenij Kuznjecov tri minute zatem zadel za vodstvo, Jordan Marinook pa v 50. minuti Carolino popeljal na 3:1. Rangers so ob koncu zaigrali brez vratarja in s šestimi igralci v polju, a se jim načrt po znižanju zaostanka ni izšel, Martin Nečas je plošček poslal v prazen gol za zmago gostov s 4:1.

Serija, v kateri igrajo na štiri zmage, se seli v Carolino, kjer bodo Rangers poskušali z zmago napredovati, domači pa podaljšati serijo na sedmo tekmo.

Dallas Stars je povedel s 3:1 v zmagah. Foto: Reuters

Colorado Avalanche so pred domačimi gledalci lovili izenačenje serije proti Dallas Stars na 2:2, a so bili na koncu uspešnejši gostje, ki so z zmago s 5:1 še bližje napredovanju.

Tudi na tem obračunu je prvi zadetek padel ob igralcu manj, pod gol pa se je podpisal Wyatt Johnston. 21-letni Kanadčan je v začetku druge tretjine zvišal na 2:0, igralec obračuna Miro Heiskanen pa je sredi tekme zadel za vodstvo Dallasa s 3:0. Teksašani vodstva niso več izpustili iz rok. Edini, ki je uspel premagati Jakea Oettingerja, je bil Casey Mittelstadt. Dallas je na koncu zmagal s 5:1, končni rezultat je postavil Sam Steel, ki je zadel v nebranjeno mrežo.

Serija se seli v Dallas, kjer bodo imeli gostitelji prvi zaključni plošček za finale zahoda.

Liga NHL, 2. krog končnice, 13. maj: