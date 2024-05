Dallas napredoval po drami in maratonu, veseli se tudi Florida

Hokejisti Floride Panthers so drugi finalisti vzhodne konference končnice lige NHL, kjer se bodo za mesto v velikem finalu pomerili z ekipo New York Rangers. Na drugi tekmi je po dveh podaljških slavilo moštvo Dallas Stars, ki je bilo z 1:2 boljše od ekipe Colorado Avalanche. Odločilni gol za goste je dosegel Matt Duchene.

Kanadčan je zmago in napredovanje svojemu moštvu zagotovil v 32. minuti drugega podaljška po podaji Joea Pavelskega. Domačine je v drugi tretjini v vodstvo popeljal Finec Mikko Rantanen, a je za goste na začetku zadnje tretjine izenačil Jamie Benn in tako postavil izid rednega dela. Sledil je dvajsetminutni podaljšek, v katerem ni bilo zadetkov. Odločitev je prinesel šele drugi podaljšek. Tekma je bila pravi maraton, saj je trajala skoraj štiri ure.

Dallas se bo v finalu zahodne konference pomeril z boljšim iz kanadskega obračuna med Vancouver Canucks in Edmonton Oliers. Trenutni izid v zmagah je 3:3. Odločilna sedma tekma bo na sporedu v noči na nedeljo v Edmontonu.

Do napredovanja tudi Florida

Četrto zmago so na šesti tekmi dosegli tudi hokejisti Floride, ki so bili v Bostonu z 2:1 boljši od gostiteljev. Domačini so povedli v zadnji minuti prve tretjine, ko je bil po protinapadu uspešen Čeh Pavel Zacha.

Četrto zmago so na šesti tekmi dosegli tudi hokejisti Floride. Foto: Reuters

Z golom in podajo je nato v drugi in tretji tretjini tekmo v korist svojega moštva odločil Finec Anton Lundell. Najprej je v 13. minuti druge tretjine izenačil, nato pa v predzadnji minuti tretje tretjine še sodeloval pri zmagoviti akciji za zmago, v kateri je odbit plošček za hrbet vratarja Bostona Jeremyja Swaymanna pospravil Šved Gustav Forsling.

S 14 točkami najuspešnejši igralec Floride v končnici Matthew Tkachuk, se že veseli finala vzhodne konference proti ekipi New York Rangers. "Igrati v Madison Square Gardnu bo nekaj zares izjemnega. Prepričan sem, da bomo priča odličnemu vzdušju, saj imajo prebivalci New Yorka zelo radi svoje športnike, zato se sredine tekme zelo veselimo," je za nhl.com dejal Tkachuk.

Liga NHL, 17. maj: